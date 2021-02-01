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華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

餐飲旅遊業 祭出訂閱服務

編譯王巧文／綜合報導

新冠疫情的陰影揮之不去，促使餐飲業與頂級旅遊業迅速推出訂閱服務，以獲得穩定現金流，支撐營運。

彭博資訊報導，正當大批旅遊業者掙扎求生之際，私人旅遊俱樂部的生意卻蒸蒸日上。頂級度假俱樂部Inspirato的預約量較一年前激增30%，對手Exclusive Resorts、Essentialist去年的會員營收也寫下歷來新高。

旅遊業資訊網站Skift編輯奧尼爾指出，健身房、Amazon Prime、Netflix等都有訂閱服務；人們想要旅行，因此業者提供訂閱服務，協助人們規劃旅遊行程，這對民眾來說非常具吸引力。

對這些業者而言，通過定期收費留住顧客，可以在疫情時期取得急需的現金流，並帶來穩定性，消費者也能在熟悉的商業模式中，找到值得信賴的夥伴。頂級旅遊業者Manifest的會員每年需支付2 500美元。該公司目前在美國丹佛、鳳凰城、洛杉磯等六個城市提供服務，且部分分會的會員名額搶破頭，已出現供不應求的情況。

餐飲業者也意識到會員制的好處。餐飲訂閱服務平台Table22自去年5月起開始協助餐飲業者取得更多元收入，以安度疫情挑戰。

疫情 遊行 營收

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