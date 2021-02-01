消費品大廠搶攻銀髮商機

人口結構逐漸老化、加上新冠肺炎 對老人的衝擊甚於其他年齡層，促使達能、雀巢等消費產品大廠開始瞄準經常受到忽視的高齡人口客群，紛紛推出相關產品。

華爾街日報引述聯合國數據報導，隨著人們的壽命增加以及少子化，全球65歲以上的人口數量在2018年首次超越5歲以下的人口，而且從那時起這項趨勢一直在加速。

到了2030年，65歲以上占總人口數超過20%的國家，將由去年的15個激增近兩倍至44個。研究人員並估計，與新冠肺炎有關的經濟不確定性，也使美國與中國 的出生率加速下滑。

這場疫情 對老年人的傷害比其他年齡層大得多，企業主管表示，這凸顯了晚年保健的重要性。

這項轉變促使雀巢、高露潔─棕欖及達能等公司對年齡逐漸老化的消費者漸感興趣，紛紛推出瞄準這個族群的新產品。

達能日前在巴西推出「Fortifit Pro」乳清蛋白，宣稱這項產品能幫助肌肉、關節與骨骼，並計劃開發更多幫助人們因應老化的產品。

去年12月，雀巢旗下品牌「怡養」在中國推出針對中老年人的沖泡奶粉，聲稱這項產品能改善行動力。

利潔時旗下嬰兒配方奶粉品牌美強生，也在中國推出針對高齡消費者的牛奶飲料，並說該產品的成分能提高免疫力。利潔時表示，這種添加營養成分、提供特殊功效的牛奶，在中國的市場規模達6.86億美元，而且每年成長13%。

該公司正在開發多項產品以利用這股自我保健趨勢，並預期疫情將使需求加速。

宜家家居（IKEA）已開始販售讓人更易於起身的高座位扶手椅、有助血液循環的腳凳，以及省力開罐器，這些商品都是針對行動力降低的族群，包括老年人在內。