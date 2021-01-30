通用汽車已設定目標 2035年後只賣電動車

通用汽車宣布2035年將全面轉向電動車。（路透）

通用汽車 （GM）已設定目標，將逐步淘汰汽油與柴油汽車，到2035年時，所有銷售的新車、運動休旅車、輕型皮卡都將零排碳，也就是將在未來15年全面轉向電動車 ，象徵這家底特律車廠商業模式的重大變革，也是全球第一家設定終結銷售內燃機引擎小客車最後期限的大型車廠。

通用執行長巴拉（Mary Barra）表示，通用已持續和環保倡議團體「環境保衛基金」（EDF）合作，發展「全電動未來」的共享願景，「立志要在2035年前終結小型車的排氣管汙染」。

通用也計劃，在2040年前實現碳中和，代表該公司所有營運、生產與銷售汽車的業務，都將完全零排碳。通用預期，到2025年底時，40%的美國 汽車產品將是靠電池驅動的電動車，並且希望其美國車廠能在2030年前全仰賴再生能源運作，國際車廠則是在2035年前。

這是巴拉推動通用改革、挑戰特斯拉在電動車市領導地位的策略一環，並希望能改變通用生產耗油、排放大量碳的品牌形象。

通用有98%的銷售、甚至100%的獲利都來自靠化石燃料驅動並排放汙染氣體的汽車，但巴拉已承諾，將在2025年前支出270億美元生產30款電動車。通用去年在美國賣出255萬輛車，其中僅約2萬輛是雪佛蘭Bolt電動掀背車。

通用面臨的一大挑戰，將是在轉向利潤較低的電動車之際，仍保持獲利。該公司將必須讓所有車款全轉向靠電池或氫能驅動，才能達成目標，該公司將降低一些電動車款的售價，讓更多買主能負擔得起。

通用的主管說，未來15年內轉向全電動車的目標，部分取決於政府提供的補助誘因和其他支持，能否促使消費者轉向採用插電式電動車。許多分析師都點出電動車要提高採用率的幾個阻礙，包括充電站等基礎設施數量是否充足，以及生產電池所需原料是否會供應短缺等。

通用宣布將在2035年前全面轉向電動車的計畫，也象徵電動車發展的速度遠快於多數產業人士的預測。研究機構LMC汽車公司預測，到2032年時，電動車銷售占比將只有20%，RBC資本公司則預測，到通用設定的2035年目標時間點時，電動車滲透率將為43%。不過，RBC資本分析師史派克認為，通用的這項宣布將有助吸引ESG（環境、社會與公司治理）基金投資人的興趣。

其他製造商雖也都已設定結束銷售傳統引擎汽車的期限，但多數都將轉向油電混合車，仍包含小型的汽車或柴油引擎、搭配電池。