電池供不應求 特斯拉電動卡車難擴大生產

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）表示，最新款電動卡車Semi的生產計畫規模仍小，因為這款車所需的特殊電池供不應求。

馬斯克 27日在財報法說會中坦承：「擴大生產規模非常困難。我們尚未加速生產Semi在內的特斯拉新產品，主要原因是我們根本沒有足夠的電池。」

特斯拉2017年首次公開Semi，原本承諾要從2019年開始交付，本周表示，計劃今年底前交付首批Semi，但若要擴大生產來達到這個目標，勢必考驗特斯拉擴大規模和滿足車隊業主的能力，尤其這個產業注重成本和效能更勝傳統的特斯拉買家。

馬斯克說，對公司生產電動長程卡車的能力「極具自信」，Semi的續航力可達500哩（804公里），使用電池數量將是特斯拉轎車的逾五倍。「這輛車銷量將不會是轎車的五倍，所以我們現在做這輛車並不合理，但盡快解決電池產能問題，絕對合理。」

關於何時開始生產Semi和預計年底交付多少輛車等細節，特斯拉尚未回應這些問題。

特斯拉曾說，將在德州奧斯汀新廠房生產這款電動車，並預估今年開始交車。沃爾瑪（Walmart）、聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）、萊德物流（Ryder）以及JB獵戶運輸服務公司，皆已向特斯拉預訂這款電動卡車。