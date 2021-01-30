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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

德、法、西上季GDP 疫外亮眼

編譯易起宇、林奇賢／綜合報導

歐元區三大經濟體去年第4季經濟表現均優於市場預期，顯示這個地區可能不會再因新冠肺炎疫情陷入更嚴重的衰退，但經濟復甦前景仍受持續延長的防疫封鎖措施阻礙。

德國、法國與西班牙29日公布去年第4季國內生產毛額（GDP），其中德國意外成長0.1%，優於當局先前預測的小幅萎縮，主要是受出口和建築業的支撐。法國去年10月開始實施第二次防疫封鎖措施，第4季經濟萎縮1.3%，仍陷負成長，但減幅遠低於預期的4%；去年全年經濟萎縮8.3%，優於政府預測的萎縮11%。

西班牙上季經濟也意外增長0.4%，優於預期的萎縮1.4%，主因是家庭消費的強勁增長。不過，該國去年整年的GDP仍遽減11%，是歐洲受疫情影響最大的國家之一。過度依賴觀光業以及企業規模相對小，使西班牙更經不起旅遊限制和商家關閉的打擊。

從這些最新公布的數據來看，歐洲企業顯然已找到方法因應防疫限制措施，但這些國家的前景仍舊黯淡，畢竟傳染力更高的病毒持續擴散，加上歐盟疫苗接種進度緩慢且混亂，都可能導致限制措施延長及需要更大規模刺激方案。

德國衛生部長史巴恩表示，疫苗短缺可能至少再持續十周。德國目前的封鎖措施可能延長至2月中以後。法國政府也在考慮實施比現在還嚴格的限制措施，但財長勒梅爾表示，應將再次實施封鎖措施視為最後手段，因為這將使今年經濟成長率達不到官方預測的6%。

另外，印度政府同日推估，截至3月底止的本年度GDP萎縮7.7%，且政府可能無法達成本年度預算赤字占GDP達3.5%的目標。但在疫苗減緩疫情、低利環境刺激商業活動的情況下，下年度GDP料將擴增11%，符合先前IMF的預估值。

德國 疫情 疫苗

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