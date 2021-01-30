5G設備熱賣 愛立信上季獲利激增70%

愛立信（Ericsson）上季財報超乎預期，原因是多國拒用華為設備下，其5G設備銷售強勁。（路透）

瑞典 電信設備大廠愛立信（Ericsson）上季獲利與營收 都優於市場預期，主因是5G 設備銷售強勁、以及多國禁用華為設備，嘉惠了該公司。愛立信股價於29日盤中大漲11%。

愛立信29日公布，去年第4季經調整後的營業利益比一年前激增69%至110億瑞典克朗（13.2億美元），高於分析師預期的85.8億克朗；上季淨利也年增近70%至75.2億瑞典克朗（9億美元）。上季總營收年增5%至696億瑞典克朗，也高於市場預估，毛利率攀升3.8個百分點至40.6%。其中，網路部門營收年增20%，毛利率升至43.5%，高於一年前的41.1%。

去年新冠疫情迫使民眾在家避疫，大幅推升上網需求大增，促使各國電信業者擴大網路容量、增設4G基地台，並加速推出5G網路，帶動愛立信業績亮眼。

愛立信執行長鮑毅康（Borje Ekholm）說，上季財報反映了北美、東北亞及歐洲地區居高不下的活動水準，該公司的歐洲市占率也進一步提高。

愛立信已在包含中國的東北亞市場，拿下中國三大電信商的5G設備合約，但該公司也審慎認為，在瑞典電信當局排除陸企於當地5G建設後，可能提高了愛立信中國業務所面臨的風險。

愛立信表示，維持2022年的財測目標不變，希望長期息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）利潤率能達到15%-18％，不計整頓費用的利潤目標則為12%-14%。