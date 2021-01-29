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國際油金價格走弱 憂疫情仍抑制原油需求

編譯葉亭均／綜合外電
市場持續擔憂疫情對原油需求的影響。(路透)
市場持續擔憂疫情對原油需求的影響。(路透)

國際油價周三回吐大部分漲幅，期貨價格跟隨金融市場大盤，因需求疑慮掩蓋過美國庫存創去年夏天以來最大降幅的影響；國際金價下跌，因聯準會維持利率及購債計畫不變，美元維持盤中漲勢。

國際油價回吐漲幅

紐約原油3月期貨27日收盤上漲24美分，報每桶52.85美元，布蘭特原油3月期貨下跌10美分，收報每桶55.81美元。

美國能源資訊數（EIA）周三公布，美國原油上周庫存意外減少近1000萬桶，至去年3月以來最低水準。然而，市場持續擔憂疫情對原油需求的影響。

Commodity Research Group高級合夥人Andrew Lebow表示：「需求方面仍然存在著非常多擔憂，遏制了油價上漲」，中國政府「敦促國人在一年中最火爆的旅遊旺季不要旅行。顯然，這將對需求產生很大影響」。

國際金價下跌

國際黃金現貨價格27日收盤下跌0.37%，至每英兩1843.98美元，盤中稍早觸及1月18日以來的最低水準。美國黃金期貨結算價下跌0.6%，至每英兩1844.90美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「在聯準會發表聲明之前，股市走低，美元也出現了一些反彈，這令黃金市場承壓。」

美元指數周三升至逾一周高點，使得黃金對持有其他貨幣的投資人來說更加昂貴。

美元 美國 油價

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