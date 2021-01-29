豐田擠下福斯 睽違五年奪全球汽車銷售王

TOYOTA超越福斯，成為2020年全球銷量第一的車廠。(路透資料照片)

日本汽車大廠豐田 （Toyota）超車福斯（Volkswagen），成為2020年全球銷量第一的車廠，睽違五年重奪冠軍寶座，中國 和美國 市場銷售強勁，使豐田迅速走出新冠肺炎疫情陰霾。

豐田28日公布，包含大發（Daihatsu）、日野（Hino）等品牌在內，2020年總銷量達953萬輛，比福斯的931萬輛還多。

分析師表示，這兩家公司去年的成績，將可能成為長期趨勢。IHS Markit表示，雖然福斯的全年總銷量預料在2021年將再度超越豐田，但此後豐田的總銷量，到2025年有望每年都比福斯多。

分析師川野義昭指出，福斯今年積極增加電動車產量，應能有助於提振銷量，但福斯在國內市場（德國）面臨封鎖措施、門市關閉等問題，將持續抑制銷量。

豐田則將持續受益於日本、美國等關鍵市場銷售強勁，而在中國市場，豐田為了滿足當地需求，將生產更多電動車和運動休旅車（SUV）。

不過，雖然豐田去年銷量重登全球冠軍，但仍比前年銳減11.3%，是其全球總銷量五年來首次下滑，原因是在疫情衝擊全球經濟的情況下，該車廠去年4至6月的銷售大減。

豐田表示，中國和美國等主要市場銷售從去年秋季開始回升，自10月起已連續三個月成長。豐田去年12月銷售量達98.7萬輛，比一年前增加8.9%，寫下歷來同月最大增幅。

對全球車廠而言，去年是艱辛的一年。IHS Markit數據顯示，雖然去年汽車需求在年底逐步回升，但汽車業去年春季採取的關閉工廠、展示中心等防疫措施，仍拖累去年全球銷量比前年銳減14%。