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需求強勁 三星看旺半導體前景

編譯黃嘉洵／綜合報導
三星去年第四季財報符合預期，但警告韓元升值及生產成本上揚，將傷害本季獲利。（美聯社）
三星去年第四季財報符合預期，但警告韓元升值及生產成本上揚，將傷害本季獲利。（美聯社）

南韓三星電子28日表示，看好今年半導體市場前景，預期記憶體晶片將在上半年復甦，但警告韓元升值及生產成本上揚，將傷害本季獲利。

三星也表示，英特爾決定擴大外包晶片生產，將有助擴大整體晶圓代工市場，但拒絕討論是否可能與英特爾攜手合作。這是三星首度評論英特爾決定擴大外包晶片製造一事。三星28日公布去年第4季財報，淨利較一年前成長26.4%至6.45兆韓元（57.8兆美元），營業利益躍增26.35%至9.04兆韓元，雙雙符合初估值。

其中，半導體部門上季營收年增8.3%至18.18兆韓元，晶片事業的營業利益成長11.6%至3.85兆韓元。上季晶圓事業營收創單季新高，主要歸功於5G晶片與影像感測器需求強勁，但獲利因匯率影響而下滑。該公司並預測，本季晶圓需求仍很強，且目前的供應短缺將會持續下去。

三星表示，由於行動裝置需求持續強勁，加上資料中心與個人電腦的需求穩健 ，三星電子記憶體事業的整體需求強勁。展望本季市況，拜新產品上市和5G將擴大行動通訊市場所賜，DRAM市場可望在上半年復甦。受惠於資料中心增加採購，伺服器記憶體的需求也將成長。

NAND本季將淡季不淡，原因是中國消費者需求增加與5G智慧手機銷量成長，將使行動通訊裝置需求持穩。三星預期，NAND市場首季的位元成長率將增加10%。

三星也預估本季獲利將下滑，原因是匯率因素及終端產品遭逢淡季，「儘管行動通訊產品與資料中心需求強勁，韓元持續走升與新產線相關的成本，將持續影響半導體業務」。

展望2021年全年，三星預期，全球整體需求將回暖，但新冠疫情帶來的不確定性仍揮之不去。在記憶體晶片部分，因新冠肺炎疫情而延後的商業活動，預料將重拾動能，中國消費者與5G將支撐行動晶片需求，資料中心業者恢復投資，則將帶動伺服器晶片需求復甦。

不過，三星也表示，地緣政治風險與美元疲軟等不確定性，依然揮之不去。

三星同時看好，在經濟逐步復甦、消費者加速採用5G技術之際，手機市場的需求有望在今年回升至新冠肺炎疫情爆發前的水準。

三星 5G 疫情

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