被iOS隱私政策氣炸 臉書：蘋果成頭號勁敵

查克柏格重申反對蘋果改變隱私保護政策。(路透)

臉書 執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）在第四季法說會開場講話時，痛批蘋果 即將更改iOS隱私保護政策，逐漸將蘋果視為最大競爭者之一。

蘋果正準備軟體更新，將更顯眼地要求iPhone和iPad用戶，點選是否願意為了廣告追蹤目的而分享資訊。線上廣告業預料將受重創，因為可能有相當多的用戶選擇不讓app追蹤。

幾乎所有營收都來自線上廣告的臉書，直言反對蘋果此一改變，不僅刊報紙廣告、設置網站，還在部落格貼文反擊，聲稱「威脅到千百萬小企業賴以發現並觸及顧客的個人化廣告」。

查克柏格表示，蘋果利用其地位拉抬自家服務，尤其是與臉書Messenger和WhatsApp打對台的iMessage服務。他說：「iMessage是蘋果生態系統的關鍵。每支iPhone都已預先安裝，因有私人應用程式介面和授權而較受喜愛，這就是iMessage為何成為美國使用最多的訊息服務。」

查克柏格說，蘋果現在愈來愈依賴在各種app和服務搶奪市占：「蘋果有充分的動機，利用其平台獨覇地位，干涉我們的app和其他app如何運作，蘋果經常這樣做以利自家app。這影響到全球各地千百萬企業的成長，包括即將來到的iOS 14的調整。」

查克柏格也重申，臉書認為蘋果調整隱私設定將使小企業更難精準投放廣告的說法。他表示：「蘋果可能說，這樣做是為了幫助用戶，但此舉明顯追蹤競爭者，在可預見的未來，我們和其他人會起而反對此事。」