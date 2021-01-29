我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

被iOS隱私政策氣炸 臉書：蘋果成頭號勁敵

編譯季晶晶／綜合報導
查克柏格重申反對蘋果改變隱私保護政策。(路透)
查克柏格重申反對蘋果改變隱私保護政策。(路透)

臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）在第四季法說會開場講話時，痛批蘋果即將更改iOS隱私保護政策，逐漸將蘋果視為最大競爭者之一。

蘋果正準備軟體更新，將更顯眼地要求iPhone和iPad用戶，點選是否願意為了廣告追蹤目的而分享資訊。線上廣告業預料將受重創，因為可能有相當多的用戶選擇不讓app追蹤。

幾乎所有營收都來自線上廣告的臉書，直言反對蘋果此一改變，不僅刊報紙廣告、設置網站，還在部落格貼文反擊，聲稱「威脅到千百萬小企業賴以發現並觸及顧客的個人化廣告」。

查克柏格表示，蘋果利用其地位拉抬自家服務，尤其是與臉書Messenger和WhatsApp打對台的iMessage服務。他說：「iMessage是蘋果生態系統的關鍵。每支iPhone都已預先安裝，因有私人應用程式介面和授權而較受喜愛，這就是iMessage為何成為美國使用最多的訊息服務。」

查克柏格說，蘋果現在愈來愈依賴在各種app和服務搶奪市占：「蘋果有充分的動機，利用其平台獨覇地位，干涉我們的app和其他app如何運作，蘋果經常這樣做以利自家app。這影響到全球各地千百萬企業的成長，包括即將來到的iOS 14的調整。」

查克柏格也重申，臉書認為蘋果調整隱私設定將使小企業更難精準投放廣告的說法。他表示：「蘋果可能說，這樣做是為了幫助用戶，但此舉明顯追蹤競爭者，在可預見的未來，我們和其他人會起而反對此事。」

蘋果 臉書 查克柏格

上一則

豐田擠下福斯 睽違五年奪全球汽車銷售王

下一則

需求強勁 三星看旺半導體前景

延伸閱讀

臉書不再推薦政治性社團 查克柏格：為阻止分歧

臉書不再推薦政治性社團 查克柏格：為阻止分歧
加州住房改革聯盟 推10年「建屋大計」

加州住房改革聯盟 推10年「建屋大計」
臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號

臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號
臉書開鍘！查克柏格：川普臉書至少停權到任期結束

臉書開鍘！查克柏格：川普臉書至少停權到任期結束

熱門新聞

由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

2021-01-25 00:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…