南韓網路巨頭 營利新高

南韓網路巨頭Naver上季和全年獲利都改寫歷史新高，且全年營業利益2017年來首度突破1兆韓元大關，原因是在新冠肺炎疫情期間，該公司的電商 、線上內容和金融服務大幅成長。

Naver在28日表示，去年第4季營收 較一年前激增28.3％至1.5兆韓元，刷新歷史紀錄，營業利益年增17.6%至3238億韓元（2.91億美元），改寫單季最高紀錄。

去年營收和營業利益也締新猷，2020年營收較前年成長21.8%至5.3兆韓元，全年營業利益則年增5.2％至1.2兆韓元，為2017年來首度突破1兆韓元關卡。

Naver繳出亮麗財報，歸功於聚焦電商和金融科技的新業務，繳出佳績，以及網路漫畫（Webtoon）等業務穩定成長，搜尋平台業務的表現也不俗。

Naver金融科技服務的全年營收飆升66.6％至6,775億韓元，原因是在智慧商店增加及KT、KTX等外部合作夥伴的支持下，行動支付 服務Naver Pay的交易量增加。

Naver表示，正計畫上半年在國內外發行債券，取得的資金將用來擴大全球事業、收購加拿大線上說故事平台Wattpad，以及投資策略合作夥伴Big Hit娛樂子公司beNX。目前Naver仍未決定發債規模和確切時間。