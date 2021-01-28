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南韓最快3月解禁放空 散戶緊張

編譯陳律安／綜合報導
南韓散戶可能面臨當局解除放空禁令的考驗。(美聯社)
南韓散戶可能面臨當局解除放空禁令的考驗。(美聯社)

專家表示，押注股市飆漲的南韓散戶，融資金額攀抵破紀錄630億美元，這些散戶可能很快就會面臨當局解除放空禁令這項關鍵考驗。

南韓金融委員會（FSC）為緩解新冠肺炎疫情對股市的衝擊，從去年3月開始實施放空禁令，帶動散戶融資買股。FSC本月12日表示，可能最快3月15日解除放空禁令，若屆時股市下跌，散戶將承受風險。

各國央行大開資金水龍頭、實施超低利率甚至是零利率，以及新冠疫苗上市，觸動民眾「買進各檔股票」，帶動股市上漲，導致全球股市從去年3月低點以來，市值增加33兆美元。

韓國資本市場研究院（KCMI）資本市場研究員黃盛雲（音譯）說，若放空禁令解除，可能導致股市大跌，勢必衝擊散戶，「但我認為恢復放空似乎是合理決策，畢竟市場已過熱，這有助於穩定股市，從而避免構成更大的衝擊」。

過去半年來，散戶投資熱潮已推升Kospi指數大漲40%，使這個韓股大盤指數成為全球表現最佳的股指，但也讓部分分析師擔憂泡沬正在成形。

在2020年，散戶占Kospi指數日均交易量約67%。根據韓國金融投資協會（KFIA）資料，截至2020年底，南韓合計有3540萬個活躍機構投資人與散戶帳戶，比一年前多21%。

南韓房地產市場管制更為嚴格，也帶動機構投資人與散戶都投入股市，掀起空前投資熱潮。瑞銀南韓主管林炳一（音譯）說，目前南韓的資產配置出現重大轉變，以往較為偏好持有不動產類的資產。

KFIA表示，投資人在南韓券商的現金存款高達630億美元，而根據美國銀行（BoA）報告，這比過去20年平均存款額高出逾一倍。

延世大學經濟學教授宋泰尹（音譯）則表示，現在股市若要持續保持樂觀情緒，可能須過剩的流動性持續推動，「一旦流動性消失股市可能重挫」。

南韓 投資 美元

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