德汽車業：須建立歐洲半導體業

由於晶片短缺，德國福斯等車廠被迫減產。(美聯社)

晶片短缺問題讓各國汽車 工業頭痛不已，德國 福斯（Volkswagen）等車廠被迫減產，德國汽車工業代表表示，短期內情況難以改善，長期來看歐洲必須有自己的半導體業。

中央社綜合媒體報導，德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）26日在柏林表示，正透過各種管道解決晶片短缺的問題，她特地感謝經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）親自致函台灣政府，請求協助生產晶片。

穆勒說，半導體的重鎮在亞洲，歐洲的半導體業者太少，晶片短缺不只是汽車工業的問題，歐洲所有產業、尤其是具有未來性的產業都會受到影響。

隨著行車輔助系統和自動駕駛逐漸成熟，晶片和軟體在汽車扮演的角色愈來愈重要，因此她認為，歐洲不能一直依賴遙遠地區生產的晶片，長期來看，歐洲建立自己的半導體業「無比重要」。

韓國雖身為全球半導體業強國，但汽車產業對於車用半導體短缺依然感到無助。由於韓國系統半導體產業依然脆弱，以致車商高度仰賴外國生產的晶片。許多車用晶片缺貨的國家都已向台灣求援。

「韓國商報」（Business Korea）報導，雖然在全球記憶體晶片市場，韓國廠商的市占率高達60%，但在系統半導體的市占率僅3%至4%。

經濟預測及商業諮詢機構Omdia指出，三星 電子（Samsung Electronics）是唯一在車用半導體市場佔有一席之地的韓廠，不過截至去年第4季，它的市占率不到1%。

三星電子是在數年前開始生產車用系統半導體，比如Exynos Auto與ISOCELL Auto，並且供應給外國車廠如奧迪（Audi），但是國內的銷售趨近於零。

報導說，三星電子晶圓代工部門也幾乎沒有生產車用的系統半導體。由於車用半導體大多為客製，因此車商、IC設計與晶圓代工業者的密切合作不可或缺，而韓國缺乏可充當代工廠與車商之間溝通橋梁的IC設計公司。

韓國現代汽車集團（Hyundai Motor Group）則是成立了晶片設計子公司Hyundai Autron，並且在去年12月併入韓國汽車零件製造商龍頭Hyundai Mobis，以進一步加強現代汽車集團的車用晶片設計能力。

與此同時，研調機構TrendForce預估，車用半導體市場將從2021年的187億7000萬美元（約新台幣5253億元），增加至2022年的210億美元，成長幅度約12.5%。

預計到2022年，全球汽車的出貨將達到8350萬輛。