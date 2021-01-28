撐經濟 Fed利率不動 美股不領情

聯準會主席鮑爾。（路透）

美國聯準會 （Fed）宣布利率政策按兵不動，為近幾月陷入疲軟的美國經濟提供大量支持。但市場似乎不領情，美股跌勢不斷擴大，道瓊一度跌700點，或2.3%；史坦普500指數從歷史新高重挫2.9%，把今年來的漲幅全數吐出。

在今年第一場、也是拜登就任美國總統後的首場會議上，Fed官員一致同意，維持利率在0至0.25%的水準，且每月持續購買1200億美元資產，直到美國經濟出現大幅進展，重申從去年9月至今的指引。

Fed在會後聲明中表示，近幾個月經濟活動與就業復甦的速度放緩，尤其是受疫情打擊最大的產業，「需求走弱加上稍早油價下跌，都抑制了消費者物價通膨」。

聲明也說，經濟的走勢很大部分將取決於疫情的發展，包括接種疫苗的進度，這場公衛危機「近期內將持續對經濟活動、就業和通膨造成壓力，中期則會對經濟展望帶來相當的風險」。

聯準會主席鮑爾 在會後記者會上表示，距離實現就業和通膨的雙重目標，還有很長的路要走。此外，若通膨在未來數月上揚，那也只是暫時性的；若發現美國通膨上揚，聯準會將保持耐心，不會採用單一的解決方案。

鮑爾認為，美國的通膨動能短期內不會發生變化，而且比起通膨升溫，他更擔心的是經濟復甦的問題。

鮑爾也提到，一直以來，美國政府對經濟放緩問題所做的財政回應，都是強而有力且有持續性的。

記者問到聯準會和新財長葉倫之間的關係，鮑爾表示肯定會和葉倫保持良好的工作關係，兩人目前還沒通過電話，他也尚未見過總統拜登。

關於疫情，鮑爾表示，美國距離群體免疫還有相當長一段時間，疫情仍會對美國經濟構成相當大的不利風險，當前最重要的工作就是接種疫苗。

他也說，必要情况下，聯準會可以在資產購買方面採取更多行動；現在還不是討論關於縮減資產購買力道的時候。

對近來漲翻天的個股遊戲驛站（GameStop），他不願多做評論，僅表示聯準會非常廣泛地關注金融狀況，也密切審視非銀行業，而近期的資產價格受到新冠疫苗進展和諸多財政措施的驅動。至於房價，鮑爾也說不可能持續大幅上漲。