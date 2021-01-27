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蘋果高層異動 Apple Car添想像

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果硬體部門主管里喬將轉任新職，主導新計畫，外界對這件人事安排有頗多聯想。（路透）
蘋果硬體部門主管里喬將轉任新職，主導新計畫，外界對這件人事安排有頗多聯想。（路透）

蘋果公司25日表示，硬體部門主管里喬（Dan Riccio）將轉任新職，主導一項新計畫，蘋果目前至少有兩大硬體新案，即自駕車Apple Car，以及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的頭戴式裝置，使外界對里喬的新任務有頗多聯想。

蘋果25日表示，里喬的遺缺將由特努斯（John Ternus）接任。1998年加入蘋果的里喬，自2012年以來一直擔任硬體工程部資深副總裁，掌管iPhone、iPad、Mac及AirPods、HomePod等音訊產品的研發業務。

蘋果未披露里喬的新任務，只說他仍是工程部副總裁，直接向執行長庫克報告。蘋果目前至少有兩大硬體新案：自駕車，以及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的頭戴式裝置。里喬的職務未變動前，蘋果AR和VR硬體主管會向他報告，而自駕車計畫去年交由機器學習部門主管吉奧納吉亞（John Giannandrea）領導。

里喬九年前升硬體工程部主管，是接曼斯菲德的遺缺，但曼斯菲德未離開蘋果，2016年成為汽車計畫負責人，直到去年退休。此時正值蘋果開發自駕車的傳聞甚囂塵上，外界對里喬的新任務頗多聯想。

彭博資訊則報導，知情人士透露，新的MacBook Air將搭載自家研發的下一代晶片、回歸2018年被移除的MagSafe磁吸式充電技術，最快可能下半年或2022年發表。蘋果打算縮小螢幕邊框，但維持13吋，好讓這款筆電變得更小更輕巧。筆電目前重2.8英磅，邊框最粗的地方約0.5英吋。

因資訊尚未公開而要求匿名的消息人士說，蘋果考慮生產較大尺寸的MacBook Air，採15吋螢幕，但新品還不會有此選項。新筆電會有兩個USB 4插孔，以連結外部裝置。

蘋果 自駕車 VR

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