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疫情衝擊 全球流失2億個工作機會

國際中心／綜合報導

國際勞工組織（ILO）估算，新冠肺炎疫情對勞動市場造成的衝擊，相當於流失2.55億個全職工作，儘管目前經濟出現復甦跡象，就業市場在去年所受到的傷害，仍難以在今年完全復原。

ILO表示，去年新冠疫情導致全球勞工工時共損失約8.8%，約為2009年金融海嘯時的四倍，也相當於2.55億個全職工作，且「史無前例」地有1.14億名勞工失業，其他勞工的工時也因各國的防疫封鎖措施而縮短。

ILO在這份去年3月來針對新冠疫情危機的第七份報告中說，若未計入各國支持勞工的措施，去年損失的勞工工時，導致全球勞工所得減少8.3%，相當於3.7兆美元、或全球國內生產毛額（GDP）的4.4%。

報告指出，女性與年輕勞工受創最重，而受衝擊最大的產業為旅宿、食品服務、零售及製造業。根據報告，15-24歲族群流失的就業為8.7%，遠高於整體成人的3.7%，凸顯青年族群可能陷入「失落世代」的風險。

ILO表示，儘管當前經濟復甦的跡象振奮人心，但復甦依然脆弱且高度不確定。這個聯合國旗下的機構預估，在基本情境下，今年全球工時仍將比2019年第4季（新冠疫情爆發前）少3%，相當於流失9000萬個全職工作。

在假設疫苗接種進展緩慢的悲觀情境下，今年工時將減少4.6%，即便是樂觀情境，今年全球工時仍將比新冠疫情爆發前減少1.3%，主要取決於各國遏制新冠疫情的進展、及消費者與企業信心回升的幅度。

不過，主要國家的新冠肺炎疫情仍沒有退燒跡象，美國累計染疫人數已超過2500萬人、病故人數超過41萬人，確診人數仍是世界各國最多。

在此同時，為遏制新冠變種病毒擴散，美國將禁止近期到訪過南非的非美國公民入境，也將對最近去過巴西、英國、愛爾蘭和歐洲26國的外籍旅客恢復入境禁令。

美國總統拜登也希望推動500億元計畫，重新制定由聯邦政府更嚴密監督、且舉國一致的病毒篩檢平台。拜登準備號召新的「流行病篩檢委員會」，協調清楚、一致的新冠病毒檢測方針。

勞工 疫情 美國公民

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