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拜登令買國貨 國際關注

編譯洪啟原、林聰毅／綜合報導
美國總統拜登將簽署一項行政命令，提高聯邦機構購買美國產品的支出，加拿大憂心忡忡表示，此舉可能傷害美加兩國7250億美元的貿易關係。（歐新社）
美國總統拜登將簽署一項行政命令，提高聯邦機構購買美國產品的支出，加拿大憂心忡忡表示，此舉可能傷害美加兩國7250億美元的貿易關係。（歐新社）

美國總統拜登將在美東時間25日簽署一項行政命令，提高聯邦機構購買美國產品的支出，以兌現其「買美國貨」的競選承諾。這項舉措將受到各國密切關注。

政府官員說，這項行政命令指示聯邦機構提高要求，購買更多美國公司及勞工生產的產品及服務。聯邦機構透過這些合約支出約6000億美元。  

這項「買美國貨」計畫引發其他國家關切，擔憂本國企業將被排除在美國龐大的政府採購市場之外，而美國此時正推動大規模投資以抵禦新冠病毒疫情衝擊。加拿大憂心忡忡表示，此舉可能傷害美加兩國7250億美元的貿易關係。

外交部長賈諾說，他預期拜登政府將會與加國總理杜魯多討論這項措施。前加國外交官、現任加國智庫全球事務研究所（CGAI）副總裁的羅伯特森說：「一旦這項政策上路，部分加國企業會認為：『噢，我們被排除在外了』，預料抗議聲浪將開始高漲。」

彭博資訊報導，儘管具體細節不同，但拜登的這項計畫與前總統川普提出的「購買美貨」計畫有異曲同工之妙。

川普的「購買美貨」計畫，是其「美國優先」政策的一環。川普基於這項政策發動關稅戰和挑戰世界貿易組織（WTO），造成美國與貿易夥伴關係的緊張升高。

拜登承諾的計畫則是呼籲緊縮政府現行的採購規則，要求提高本國產品的採購比重，並防堵購買外國產品時遇到的漏洞。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）的高級研究員赫夫鮑爾認為，美國貿易夥伴將密切注意，這項行政命令是否包含遵守WTO現有協議以確保外國企業獲得美國政府採購的措詞。

美國優先 拜登 川普

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