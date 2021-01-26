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學者預言 亞洲復甦 印度最夠力

編譯林奕榮／綜合報導
彭博資訊訪調的經濟學家預測，印度今年經濟成長率增速將達9.1%，居亞洲之冠。 (路透)
彭博資訊訪調的經濟學家預測，印度今年經濟成長率增速將達9.1%，居亞洲之冠。 (路透)

彭博資訊訪調的經濟學家預測，亞洲各國今年將在前所未見的經濟災難後，大幅復甦，但各經濟體的成長動能不同，表現最出色的將是印度、中國大陸和越南，台灣則排在第十名。

彭博在訪調經濟學家後、彙整預測資料指出，印度經濟去年估萎縮7.8%，今年增速將達9.1%，居亞洲之冠；中國大陸去年擴張2%，今年預期將成長8.3%；越南去年擴張2.8%後，今年預期成長7.6%。

經濟學家表示，印度經濟活動自解除封鎖措施後，持續復甦，預期該國今年經濟成長率為亞洲最高。彭博經濟學家古普塔預期，印度將加碼財政支出，疫苗接種也將推動本季成長加速，瑞聯銀行（UBP）經濟學家宣凱則說：「印度通膨重回正軌，代表印度央行可能考慮政策寬鬆，最快或許在2月5日的決策會議就調降附買回利率25個基點。」

中國大陸今年成長表現估全亞洲第二，牛津經濟研究院經濟學家胡東安表示：「大陸今年的成長動能，將從基礎設施、房地產投資轉向消費和企業投資。」荷蘭安智銀行（ING Bank）的首席大陸經濟學家彭藹嬈則說：「預期中國大陸經濟的國內消費和新進科技投資等內循環，今年將繼續支撐成長。」

越南國內生產毛額（GDP）去年免於萎縮，部分原因是政府在新冠疫情爆發初期，就實施快速、強力和短期的封鎖措施，遏制病毒擴散。

經濟學家預期，越南今年的成長將繼續反彈，站穩東協（ASEAN）「一哥」的位置；民間和外國直接投資（FDI）將升高，基礎設施的公共投資，則會進一步提供成長動能。在復甦加速之際，預期越南央行今年將把再融資利率維持在紀錄低點4%。

彭博資訊彙整的預測數據中，台灣今年的成長率估為3.7%，排在亞洲第十；南韓今年GDP估擴張3.2%，日本則為擴張2.6%。

支撐台灣成長加速的因素包括出口持續強勁以及國內需求回溫，全球成長可望廣泛加速，將為台灣提供另一道順風。

印度 越南 投資

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