拜出口帶動復甦 韓所得達G7標準

儘管多波新冠肺炎疫情 抑制消費者支出，但拜出口協助帶動復甦之賜，南韓 去年經濟受疫情的衝擊可能小於已開發及相同所得水準的國家，可望躋身富裕國家之林 。

根據彭博計算，南韓央行26日將發布，去年第4季經濟成長0.9%，有助於將去年全年經濟萎縮幅度限縮在1%，小於央行預測的1.1%減幅，也可能成為經濟萎縮幅最小的經濟合作發展組織（OECD）成員國。

這種經濟表現將為南韓總統文在寅的說法提供支持。文在寅日前聲稱，政府不採取大規模封鎖的防疫策略，已幫助民眾所得首次達到七大工業國（G7）水準。南韓雖仍對企業營運實施部分限制，但這些措施的嚴厲程度仍低於一些歐洲國家。

根據世界銀行，南韓2019年人均所得為33,790美元，略低於義大利 的34,530美元。若南韓的所得趨勢與國內生產毛額（GDP）一致，就非常可能超越義大利。經濟學家預估，義大利去年經濟萎縮約9%。不過，即使南韓人均所得的計算超越義大利，也可能無法反映整體經濟全貌，因為實施更嚴格的社交距離規定，南韓第3季經濟成長趨緩，第4季席捲南韓全境的強烈寒流，也可能阻止經濟V型復甦。

出口可能是南韓經濟去年最主要的成長支柱，今年將仍扮演這個角色。南韓去年12月出口成長幅度創2018年以來最大，而且這種復甦力道一直延績至今年1月。