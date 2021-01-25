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網購大增 美中鑽石交易火熱

編譯易起宇／綜合報導
各國為防堵新冠肺炎所推行的居家避疫令，讓民眾只能待在家裡，無法出國，消費者把更多可支配所得用於網購商品,帶旺全球鑽石交易。（路透）
各國為防堵新冠肺炎所推行的居家避疫令，讓民眾只能待在家裡，無法出國，消費者把更多可支配所得用於網購商品,帶旺全球鑽石交易。（路透）

各國為防堵新冠肺炎所推行的居家避疫令，讓民眾只能待在家裡，也無法出國，雖重創旅遊業，卻帶旺了全球鑽石交易，尤其是美國中國市場，因為消費者把更多可支配所得用於網購商品。

印度鑽石加工重鎮蘇拉特市（Surat）的切割和拋光工人，正在被高薪挖角，待遇一口氣調高50%。全球最大鑽石業者戴比爾斯（De Beers）在調漲售價後，原鑽銷售仍可望寫下三年來最大增幅。俄羅斯鑽石巨頭Alrosa上周也預期，這波復甦還會持續一段時間。

這波鑽石銷售熱潮，原因包括去年年終採購季的珠寶銷售強勁，尤其是美國和中國市場。美國鑽石珠寶零售商Signet Jewelers北美市場的年底購物季銷售年增7.8%，香港周大福上季營收年增17.5%，主因是中國市場成長26.1%。

鑽石業多年來面臨旅遊業的激烈競爭，主要是觀光也被視為一種奢侈消費，但居家避疫措施已使消費者暫緩旅遊計畫，增加網購金額。

Alrosa銷售長阿古利夫表示，人們不僅學著遠距工作，也學著線上購物，包括購買鑽石。他說，先前消費者的錢大多花在旅行、上高級餐廳用餐，但現在把一些錢改花在買鑽石。去年Alrosa的線上銷售幾乎成長近一倍，約占整體銷售20%。

目前仍不清楚鑽石產業這波復甦是否會持續下去，或僅是曇花一現。有些產業人士擔心市場過熱，恐在今年稍後大跌。

鑽石顧問公司Gemdax合夥人阿加瓦爾表示，鑽石礦商正陷入兩難，若他們選擇不賣，將喪失靠原鑽庫存賺錢的機會，但若賣得太多，又可能導致市場過度飽和。

美國 中國 居家避疫

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