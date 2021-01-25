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錢進美股 優選科技生技

財經新聞組╱綜合報導
美股在疫情消息干擾下壓抑表現，專家認為，低利率仍有望支持於高檔，美股多頭強勢仍可期。(美聯社)
美股在疫情消息干擾下壓抑表現，專家認為，低利率仍有望支持於高檔，美股多頭強勢仍可期。(美聯社)

美股氣勢如虹，今年多次寫下歷史新高紀錄，儘管22日在疫情消息干擾下壓抑表現，但那斯達克綜合指數仍小幅上漲，且續創新高。法人表示，儘管短線漲勢強勁，但低利率仍有望支持美股於高檔，美股多頭強勢仍可期。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，資金行情持續，美國股市短線上漲勢強勁，與歷史經驗對照，只要Fed貨幣政策維持鴿派立場，同時經濟基本面維持溫和成長步調，大盤長期趨勢就仍看好。針對藍色浪潮來襲，市場開始針對民主黨的政策立場調整未來經濟預估，高盛上調今年經濟成長預期至6.4%（原為5.9%），失業率降至4.8%。

隨著經濟與通膨復甦預期加溫，基本情境下預計聯準會明年開始縮減購債，最早在今年第4季開始，並對首次升息的時間預測，從2025年初的預期提前到2024年下半年，通膨預期的升溫也同步推動美國10年公債殖利率站上1%，預估今年底將達1.5%，明年底達1.85%。通膨與公債殖利率上揚，推動市場交易熱絡，價值型股票重拾動能。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，美國財政刺激仍有加碼空間，經濟有望穩健復甦，目前美國企業正進入庫存回補周期，內需消費在面臨去年上半年的超低基期、美國民眾累積的高儲蓄率釋放，亦將有正面表現，在基本面推動下，今年美國企業獲利將大幅反彈。

在生技類股方面，群益那斯達克生技ETF基金經理人林孟迪指出，考量拜登曾任歐巴馬副手，拜登曾參與當時歐巴馬醫保（美國平價醫療法案）的立法，延續並改善政策的可能性偏高，有利於醫院、管理型醫療、醫療照護及醫療保險等行業。

整體而言，資金面寬鬆提供美股下檔支撐，企業獲利持續改善，預期科技等新創類股獲利更強勁，美股仍具投資價值。

全球疫情持續延燒，疫苗、醫藥股仍具題材性，全球老化醫療需求增加更是長期趨勢，生技醫護產業表現不看淡。

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