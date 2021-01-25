庫存增 油價跌兩周低點

分析師與交易商看好油價後市表現。（路透）

紐約油價 22日收在近兩周低點，美國原油庫存持續增加，不利油價從新冠疫情衝擊中反彈。不過，分析師與交易商仍看好油價後市表現。

西德州原油3月期貨收跌1.6%，或0.86美元 ，報每桶52.27美元，周線小跌0.29%；布蘭特原油周五跌1.63%，報每桶55.41美元，一周來則漲0.56%。最新數據顯示，美國上周原油增加400萬桶，為去年12月以來首度增加。但數據也顯示，煉油業者處理的原油為去年3月以來最多，對油市為正面訊號。

Tortoise投資組合經理人基利說：「庫存增加顯然是油價短期內的利空因素。」美元周五走高，也降低以美元計價石油的吸引力。

不過，高盛集團表示，拜登政府上台後採取的措施，也許有助支撐今、明兩年的油市。高盛分析師在21日發布的報告中說，這些行動包括聚焦於財政支出，以及可能不急於取消伊朗 制裁禁令及北美能源產業限制措施。

報告說：「新政府專注在取得具朝野共識的政策支持，暗示迅速重新審視伊朗禁令的動機減弱。伊朗完全復產的時間延宕，有助強化我們對油市的樂觀展望，我們已預估2022年油市吃緊，因石油輸出國組織（OPEC）的備用產能預料下滑。」