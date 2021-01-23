MacBook Air傳改款 下半年搶市

彭博資訊報導，MacBook Air改版機款醞釀最快今年下半年推出。（路透資料照片）

新的一年才開始，關於蘋果 公司新產品的消息就滿天飛，最新的是蘋果正著手開發一款更輕更薄的MacBook Air筆電，以及首款VR （虛擬實境）頭盔。Mac希望回應愛用者的需求，頭盔則是鎖定金字塔頂端用戶。

彭博資訊報導，MacBook Air改版機款醞釀最快今年下半年推出，或明年問世，將配備MagSafe無線磁吸充電技術，及下一代自家設計的Mac處理器。新筆電將定位為比目前MacBook Air更高階的機款，而MacBook Air仍將是入門款產品。蘋果上回升級這系列產品是在去年11月。

Mac是蘋果歷史最悠久的產品線，擁有大批死忠果粉，但數年前，蘋果因疏於升級這系列產品而飽受批評，現在準備展現重新聚焦愛用者的誠意，將掀起一波升級潮，除了新款MacBook Air外，蘋果也計劃2016年以來最大規模的MacBook Pro升級、近十年來iMac首次重新設計、採用英特爾處理器的新版Mac Pro，以及內建自家設計晶片、且尺寸縮小一半的Mac Pro。

另有消息人士透露，蘋果最快將在2022年推出VR頭盔，是一款瞄準高端小眾市場的利基型產品，主要為日後推出的擴增實境（AR）眼鏡提前測試水溫。這項全新產品的售價將遠高於市面上現有產品（300至900美元），銷售目標因而定得十分保守，預估每間實體門市單日可能只賣得出一個；以蘋果在全球約有500家門市計算，在不計其他銷售通路的情況下，VR頭盔年銷售量推估僅約18萬個。

這款代號「N301」的VR頭盔，與臉書的Oculus、Sony的PS VR、宏達電 的VIVE等頭戴式裝置一決高下，目前進度已到原型機的後期階段，但在上市前仍可能改變計畫。代號「N421」的AR眼鏡還處於名為「架構」的早期開發階段，意味蘋果仍在研究底層架構技術；消息人士稱，儘管蘋果先前曾計劃最早在2023年前推出AR眼鏡，但還需要數年時間。這款VR頭盔將在玩遊戲及觀看影片時，展現3D數位全景環境，把電腦影像疊合到現實世界的AR功能相對受限。蘋果典型的策略包括聚焦於行動電話、平板電腦、智慧手表等各種消費電子產品，並為消費者提供方便可靠的使用經驗。

然而，蘋果這回並不期待VR頭盔複製iPhone推出時的熱銷盛況，而是希望打造一項特別鎖定高端小眾的利基型產品，讓外部開發者與消費者準備迎接最終版且較主流的AR眼鏡。