我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

MacBook Air傳改款 下半年搶市

編譯湯淑君、黃淑玲、黃嘉洵／綜合報導
彭博資訊報導，MacBook Air改版機款醞釀最快今年下半年推出。（路透資料照片）
彭博資訊報導，MacBook Air改版機款醞釀最快今年下半年推出。（路透資料照片）

新的一年才開始，關於蘋果公司新產品的消息就滿天飛，最新的是蘋果正著手開發一款更輕更薄的MacBook Air筆電，以及首款VR（虛擬實境）頭盔。Mac希望回應愛用者的需求，頭盔則是鎖定金字塔頂端用戶。

彭博資訊報導，MacBook Air改版機款醞釀最快今年下半年推出，或明年問世，將配備MagSafe無線磁吸充電技術，及下一代自家設計的Mac處理器。新筆電將定位為比目前MacBook Air更高階的機款，而MacBook Air仍將是入門款產品。蘋果上回升級這系列產品是在去年11月。

Mac是蘋果歷史最悠久的產品線，擁有大批死忠果粉，但數年前，蘋果因疏於升級這系列產品而飽受批評，現在準備展現重新聚焦愛用者的誠意，將掀起一波升級潮，除了新款MacBook Air外，蘋果也計劃2016年以來最大規模的MacBook Pro升級、近十年來iMac首次重新設計、採用英特爾處理器的新版Mac Pro，以及內建自家設計晶片、且尺寸縮小一半的Mac Pro。

另有消息人士透露，蘋果最快將在2022年推出VR頭盔，是一款瞄準高端小眾市場的利基型產品，主要為日後推出的擴增實境（AR）眼鏡提前測試水溫。這項全新產品的售價將遠高於市面上現有產品（300至900美元），銷售目標因而定得十分保守，預估每間實體門市單日可能只賣得出一個；以蘋果在全球約有500家門市計算，在不計其他銷售通路的情況下，VR頭盔年銷售量推估僅約18萬個。

這款代號「N301」的VR頭盔，與臉書的Oculus、Sony的PS VR、宏達電的VIVE等頭戴式裝置一決高下，目前進度已到原型機的後期階段，但在上市前仍可能改變計畫。代號「N421」的AR眼鏡還處於名為「架構」的早期開發階段，意味蘋果仍在研究底層架構技術；消息人士稱，儘管蘋果先前曾計劃最早在2023年前推出AR眼鏡，但還需要數年時間。這款VR頭盔將在玩遊戲及觀看影片時，展現3D數位全景環境，把電腦影像疊合到現實世界的AR功能相對受限。蘋果典型的策略包括聚焦於行動電話、平板電腦、智慧手表等各種消費電子產品，並為消費者提供方便可靠的使用經驗。

然而，蘋果這回並不期待VR頭盔複製iPhone推出時的熱銷盛況，而是希望打造一項特別鎖定高端小眾的利基型產品，讓外部開發者與消費者準備迎接最終版且較主流的AR眼鏡。

蘋果 VR 宏達電

上一則

封鎖拖累 歐英日綜合PMI大跌

下一則

英特爾本季財測優於預期

延伸閱讀

蘋果傳大規模升級Mac系列 擬重新設計MacBook Air

蘋果傳大規模升級Mac系列 擬重新設計MacBook Air
傳蘋果牽線… 立訊再出手 擬買歐菲光廠

傳蘋果牽線… 立訊再出手 擬買歐菲光廠
傳蘋果研發頭戴裝置 將用最先進晶片 定位高價小眾

傳蘋果研發頭戴裝置 將用最先進晶片 定位高價小眾
科技股財報樂觀 那指史指創新高

科技股財報樂觀 那指史指創新高

熱門新聞

圖：pixabay

趁利率低貸款買房？ 多想想

2021-01-18 14:52
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券，逼近去年元月總額的四分之三。路透

亞洲搶發美元債 14天舉債逾450億美元

2021-01-18 10:03
美股周五下跌，是典型所謂的「逢傳聞買入，成事實時賣出」。美聯社

美股在拜登推出紓困案後不漲反跌 凸顯經濟前景變數高

2021-01-16 07:43
外國投資人2020年加碼把錢投入中國。路透

全球疫情陷泥沼 外國投資人「錢」進中國

2021-01-18 23:07
美國財長被提名人葉倫。（美聯社）

公司稅調高至28%？ 葉倫：美承受得起 但先克服疫情

2021-01-19 19:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢