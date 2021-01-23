IBM上季營收加速下滑

科技大廠IBM 上季營收 加速下滑，且不如市場預期，軟體部門營收也罕見下降，因企業客戶在新冠肺炎疫情期間減少簽訂較長期的協議，顯示執行長克里希納（Arvind Krishna）扭轉公司頹勢的計劃要更長一段時間才能見效。IBM股價22日早盤重挫8%。

IBM於21日公布，去年第4季營收比一年前下滑6.5%至203.7億美元 ，低於市場預期，營收減幅更甚於去年第3季的約2.6%。平均而言，IBM營收已連十季未出現年成長。上季獲利降至136億美元，遜於分析師預期，但若不計一筆約20億美元的費用，上季每股盈餘為2.07美元，則高於分析師預估。

IBM預期，今年營收將重返成長，並預估今、明兩年的自由現金流將穩定改善。克里希納說：「我們聚焦在混合雲（Hybrid Cloud）和人工智慧（AI）的行動將站穩腳步，使我們有信心在2021年達到營收成長。」然而，IBM最新季報數字仍顯示這家科技公司依然苦於恢復持續成長。上季涵蓋軟體產品、也是最大部門的雲端與認知事業營收減少4.5%至68議美元，為兩年來首見下滑。IBM股價22日早盤跌8%至121.07美元。

IBM財務長卡瓦納表示，企業加速轉向雲端、全球商業服務部門業績回升、及美元貶值，讓該公司有信心今年營收能恢復成長。上季雲端運算部門營收成長10%至創紀錄的75億美元。