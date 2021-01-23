福斯去年營業利益銳減50%

全球最大車廠福斯汽車 （VW）2020年營業利益較前年銳減近50%，但去年下半年銷售強勁反彈，反映出其韌性。分析師更看好福斯今年有望與特斯拉 （Tesla）角逐純電池電動車全球銷售冠軍寶座。

福斯22日公布初步財報，剔除涉及廢氣排放造假醜聞的特定項目後，2020年全年營業利益約100億歐元（122億美元），相較下，2019年的營業利益為193億歐元；而全年汽車事業的淨現金流量也幾乎腰斬，至約60億歐元。

這家德國車廠表示，去年第4季的交車量超越第3季，持續強勁回升；12月的汽車銷量較前月增加1.7%，同一時間，根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，歐洲12月的新車掛牌量月減近4％。

拜中國的需求旺盛所賜，福斯的汽車銷售已從新冠疫情 衝擊下回彈，2020年全球交車量雖年減15％至930萬輛，但由於一些同業遭受疫情的打擊更大，福斯全球市占率一年來仍小幅提升。

福斯定2月底公布正式的2020年度財報，並提供2021年財測。該公司去年11月表示，由於疫情持續對營運造成壓力，預料今年將是一個「轉型過渡年」，同時警告其財務規畫到2022年前可能都還無法回到疫情前的水準。