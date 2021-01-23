我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

福斯去年營業利益銳減50%

編譯王巧文／綜合報導

全球最大車廠福斯汽車（VW）2020年營業利益較前年銳減近50%，但去年下半年銷售強勁反彈，反映出其韌性。分析師更看好福斯今年有望與特斯拉（Tesla）角逐純電池電動車全球銷售冠軍寶座。

福斯22日公布初步財報，剔除涉及廢氣排放造假醜聞的特定項目後，2020年全年營業利益約100億歐元（122億美元），相較下，2019年的營業利益為193億歐元；而全年汽車事業的淨現金流量也幾乎腰斬，至約60億歐元。

這家德國車廠表示，去年第4季的交車量超越第3季，持續強勁回升；12月的汽車銷量較前月增加1.7%，同一時間，根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，歐洲12月的新車掛牌量月減近4％。

拜中國的需求旺盛所賜，福斯的汽車銷售已從新冠疫情衝擊下回彈，2020年全球交車量雖年減15％至930萬輛，但由於一些同業遭受疫情的打擊更大，福斯全球市占率一年來仍小幅提升。

福斯定2月底公布正式的2020年度財報，並提供2021年財測。該公司去年11月表示，由於疫情持續對營運造成壓力，預料今年將是一個「轉型過渡年」，同時警告其財務規畫到2022年前可能都還無法回到疫情前的水準。

汽車 疫情 特斯拉

上一則

MacBook Air傳改款 下半年搶市

延伸閱讀

郭台銘：看好台灣發展電動車產業

郭台銘：看好台灣發展電動車產業
馬斯克捐1億元 奬助碳捕捉技術 徵才出申論題也被讚

馬斯克捐1億元 奬助碳捕捉技術 徵才出申論題也被讚
首批中製特斯拉Model Y 交車 今年總產量上看52萬輛

首批中製特斯拉Model Y 交車 今年總產量上看52萬輛
特斯拉兩車型 傳出清大改款

特斯拉兩車型 傳出清大改款

熱門新聞

圖：pixabay

趁利率低貸款買房？ 多想想

2021-01-18 14:52
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券，逼近去年元月總額的四分之三。路透

亞洲搶發美元債 14天舉債逾450億美元

2021-01-18 10:03
美股周五下跌，是典型所謂的「逢傳聞買入，成事實時賣出」。美聯社

美股在拜登推出紓困案後不漲反跌 凸顯經濟前景變數高

2021-01-16 07:43
外國投資人2020年加碼把錢投入中國。路透

全球疫情陷泥沼 外國投資人「錢」進中國

2021-01-18 23:07
美國財長被提名人葉倫。（美聯社）

公司稅調高至28%？ 葉倫：美承受得起 但先克服疫情

2021-01-19 19:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢