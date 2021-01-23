玉米變貴 美國市售牛肉要漲價

美國 牛肉又要漲價了，這回是受玉米飼料行情竄升影響，未來數年價格可能走高，不久消費者購買牛肉漢堡時就可能察覺。

商品研究與經紀公司Allendale首席策略師尼爾森說：「未來二到四年，（牛肉和活牛）價格上漲大致已成定局。」

去年牛肉價格已漲了一波，零售價甚至漲上新高，因一些屠宰場有員工感染新冠肺炎而被迫關閉，造成牧場飼養的牛隻沒地方送。

現在，飼料漲價進一步侵蝕利潤，有些牧場乾脆放牛吃草，一改先在飼養場用穀物養肥再送屠宰場的做法，這可能導致未來數月市售牛肉供貨減少、推升零售價格。

烏克蘭、巴西等玉米生產大國供應不足，中國 又大舉進口玉米餵豬，以致於美國玉米外銷擴增，國內飼料用玉米供應減少，價格隨之勁揚。

芝加哥玉米期貨價格本月漲到每英斗5.415美元 的近七年高峰；美國農業部（USDA）資料顯示，畜牧用玉米價格更直逼每英斗6美元。

尼爾森預期，玉米價格高漲，將於本月開始影響已肥育牛隻的供應量，日後再反映在牛肉零售價格上，估計消費者支付價格將上漲3%。

年初迄今美國活牛價格已大漲逾4%，可望隨美國和亞洲需求擴增而持續走高。

根據美國農業部資料，2021年美國牛肉產量可能增加不到1%，全球產量可望增加2%，但趕不上需求增速。

尤其在所得升高、人口成長和飲食西化的亞洲，牛肉消費量顯著成長。中國12月牛肉進口年增幅逾10%，今年可望再增4%。