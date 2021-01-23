封鎖拖累 歐英日綜合PMI大跌

歐元區經濟因為更嚴格的防疫封鎖措施，恐難躲過二度衰退的厄運。（路透）

在政府再度實施封鎖措施衝擊經濟活動下，歐元區、英國 及日本 的經濟景氣都加劇萎縮，本季經濟預料都將陷入萎縮，歐元區更可能陷入衰退。

在此同時，這些地區的封鎖措施短期可能仍難以放鬆，英國首相強生暗示，當前的防議封鎖措施可能延續至夏季，而且在多人都違反居家避疫令之際，英國政府官員甚至還建議付錢給民眾鼓勵他們待在家裡。歐盟各國領袖則「強烈勸阻」民眾進行非必要旅行，並警告若遏阻新冠肺炎疫情的努力不夠，未來幾天可能祭出更嚴格的旅行限制措施。

IHS Markit數據顯示，歐元區1月製造業和服務業綜合採購經理人指數（PMI）初估值下滑至47.5，分別低於上月的49.1、和市場預期的47.6，距離象徵景氣榮枯線的50也更加遙遠。1月製造業PMI為54.7，景氣持續擴張；服務業PMI則進一步下滑至45，陷入更深的萎縮困境。

IHS Markit首席商業經濟學家威廉森表示，歐元區經濟看來愈來愈難躲過二度衰退的厄運，因為更加嚴格的防疫 封鎖措施，在1月對企業造成進一步打擊。

值得欣慰的是，下滑程度不像去年春季般嚴重。彭博資訊學家預估，歐元區本季經濟將萎縮4.1%，但歐元區上季經濟已萎縮1.5%，象徵再度陷入衰退。

英國1月IHS Markit綜合PMI初估值則大幅下滑至40.6，遠低於去年12月的50.4，降幅為去年5月來最大；服務業PMI驟降至38.8，降至去年5月來最低水準，且是連續第三個月下滑；製造業PMI雖降至52.9，但仍高於50。

IHS Markit表示，除了英國實施的第三次全國防疫封鎖措施外，英國脫歐後，與歐盟之間貿易的繁文縟節增加，也拖累PMI下滑。路透訪調經濟學家預估，英國本季經濟將萎縮1.4%。

日本1月自分銀行綜合PMI初估值降至46.7；製造業PMI降至49.7，景氣再陷萎縮，主要受到產出和新出口訂單及就業疲軟的拖累；服務業PMI降至五個月低點的45.7，反映了服務業活動受到最新發布的緊急狀態影響。日本本季經濟預料將萎縮2.5%。