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谷底反彈88% 新興市場股市浮現過熱警訊

編譯黃嘉洵／綜合報導
新興市場股市本周迭創歷史新高，這股漲勢仍在蓄積動能。（本報資料照片）
新興市場股市本周迭創歷史新高，這股漲勢仍在蓄積動能。（本報資料照片）

受到美國推出新紓困方案及聯準會（Fed）立場偏向鴿派等樂觀氣氛激勵，新興市場股市本周迭創歷史新高，儘管技術指標顯示MSCI新興市場指數遲早將回檔修正，但這股漲勢仍在蓄積動能。

今年MSCI新興市場指數已漲逾9%，且自去年3月因新冠肺炎疫情而跌落谷底以來已大幅回升88%。高盛集團、瑞銀全球財富管理，以及富國投資機構均看漲開發中國家股市，助漲本周這波多頭行情。荷寶投資管理集團（Robeco）的基金經理人關睿博（Joshua Crabb）說，估值便宜和成長較快，加上Fed偏鴿與美元走弱，均預示 新興市場在2021年會有很好的展望。

根據彭博彙整資訊，追蹤開發中國家資產的指數股票型基金（ETF）上周吸金35.6億美元，流入金額創逾一年來新高，而且是連續第11周流入，使其總資產額增至3321億美元，這些新資金大多流入中國大陸、台灣及南韓。

儘管新興股市現在買氣很熱，卻也浮現一些警訊，MSCI新興市場指數14天RSI（相對強弱）指標21日升至83，連續17天高於象徵某些交易員收益過高的70門檻；與此同時，衡量MSCI的彭博恐懼與貪婪指數觸及2011年10月以來的最高水準。

但高盛策略師本周表示，在企業獲利優於預期的帶動下，新興市場股市可能攀抵新的「歷史高點」；高盛將MSCI新興市場指數未來12個月的目標價從1375點上調至1450點。

新興市場 指數 高盛

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