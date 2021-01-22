外資狂買印度股 漲破5萬點創新高

印度股市大盤的標普孟買Sensex指數首度衝破5萬點大關。（本報系資料照片）

受到外資大舉流入、美國新任總統拜登就職，以及經濟復甦期望等利多激勵，印度 股市21日盤中升抵歷史新高，大盤的標普孟買Sensex指數 首度衝破5萬點大關。

標普孟買Sensex指數盤中上漲0.79%至5萬184.01點，締造歷史新高，之後傳出生產阿斯特捷利康疫苗的印度血清研究所發生火災，引發賣壓出籠，漲幅一路收歛，收盤小跌0.34%至 4萬9624.76點。印度Samco證券公司研究主管梅塔說，這起火警可能就是導致股市突然重摔的主因，在高處不勝寒的情況下，投資人趁此利空獲利了結。

另一大盤指數NSE Nifty 50盤中也上漲0.74%至1萬4753.55點，但收盤也跌0.3%。但根據彭博資訊報導，由於投資人的心態仍偏多，標普孟買Sensex指數可望連12周收紅，將是2009年以來最長的連續上漲走勢。

印度信實工業集團（Reliance Industries）、未來集團（Future Group）21日分別大漲2.3%與5％，是帶領Sensex指數攻破5萬點的功臣。兩家公司股價勁揚的原因是印度國家證券交易所已同意信實以34億美元 買下未來集團旗子的零售、批發及物流業務 。

根據Refinitiv Eikon的資料，交易員及分析師一直在押注印度的經濟復甦及企業獲利改善，因為印度在封鎖一個月後重啟經濟，加上去年12月外資在印度股市投入超過200億美元，今年1月迄今已投入27億美元。

Citrus Advisors公司分析師辛哈說，這是市場預期企業獲利將回升的第一個季度，公司的獲利能力及政府預算是否符合預期，都是印股能否站穩5萬點關卡的關鍵因素。