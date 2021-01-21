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樂見拜登政策 美元走軟

編譯季晶晶／綜合報導
投資人對拜登新政府推出大規模經濟刺激計畫寄予厚望，美元兌多數貨幣周三下跌。(歐新社)
投資人對拜登新政府推出大規模經濟刺激計畫寄予厚望，美元兌多數貨幣周三下跌。(歐新社)

美元兌多數貨幣周三下跌，因投資人樂觀看好拜登新政府能推出大規模經濟刺激計畫，提振經濟復甦，支撐風險偏好。

美元兌日圓下滑，兌澳元、加元、紐元和挪威克朗等與大宗商品價格掛鉤的貨幣也走軟。美元兌加元和英鎊跌至三年低點，兌日圓則觸及兩周低點。

拜登周三宣誓就任美國第46任總統，誓言要結束這個嚴重分裂的國家的「非內戰之戰」（uncivil war）。新冠病毒大流行肆虐已造成逾40萬美國人死亡。新政府預料將推動國會通過一項近2兆美元的財政刺激計畫。

Tempus Inc外匯策略師兼交易員Juan Perez表示，「選舉和選舉之後的問題，都曾是影響匯市的重要因素，但現在都過去了」，不再有不確定性升高市場樂觀情緒，投資人對拜登推刺激計畫寄予厚望。

美元兌日圓下跌0.4%，報103.54日圓，盤中一度跌至兩周低點103.45日圓。

加拿大央行宣布維持利率不變後，美元兌加元跌至三年低點的1.2607加元，紐約尾盤跌0.7%，報1.2642加元。 澳元兌美元升0.6%，報0.7745美元，紐元兌美元升0.6%，報0.7167美元。

與此同時，美元指數上漲0.1%至90.483。今年年初以來，該指數小幅上漲了0.5%。

期貨倉位數據仍顯示，絕大多數投資者都在做空美元，因為他們認為預算和經常帳赤字將打壓美元。

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