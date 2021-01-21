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專家：美元看貶 不致崩跌

編譯林聰毅／綜合報導
專家綜合各種因素，指今年美元仍會走貶，但不至於會崩跌。(路透)
專家綜合各種因素，指今年美元仍會走貶，但不至於會崩跌。(路透)

美國財長提名人葉倫19日在參院聽證會明白表示，不會尋求弱勢美元。但許多專家根據風險胃納增強、強勢美元周期結束及美國龐大雙赤字等因素預期，今年美元仍會走貶，但不至於會崩跌。

追蹤美元對一籃子六種貨幣走勢的美元指數（DXY），20日稍早在亞洲盤延續前兩天的弱勢，但在紐約早盤一度翻紅，漲0.1%，報90.59點。

官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）主席索貝爾預期，今年DXY指數很可能走跌，但似乎不可能出現劇貶或崩跌。首先是美元去年已大跌，DXY從3月高點回跌13％，全年跌約7％。

其次，經濟從新冠肺炎疫情反彈、疫苗普遍施打及強勁風險胃納，均有利於非美元貨幣。但這種看似合理的觀點需要調整。理由是，美國財政支持和成長潛力高於歐洲或日本。美國較快的經濟成長速度通常會支撐美元，疫苗配送也可能沒那麼順利。

第三，相對寬鬆的美國貨幣情況可能使美元貶值，但已開發經濟體央行都已將利率降至零或實際上是零以下，並正在推行量化寬鬆政策，這些舉措均壓縮了與美國的利差。隨央行維持按兵不動的貨幣政策，這種利差縮小的現實短期不可能改變。即使假設美元大幅貶值，歐洲和日本也會對通縮和出口損失感到擔憂，將迫使其央行轉向進一步寬鬆。

第四，強勢美元周期正在結束。在全球金融危機前後，美元走跌是因為美國比歐洲及其他國家更早且更積極尋求貨幣寬鬆。美元周期往往持續十年或更短。的確，在過去八年中，貿易加權實質美元一直在上漲，且現在仍站在強勢的一方。但美元遠低於過去幾次大波動時期的高峰，目前匯價仍遠低於其1985年廣場協定時期的高峰及2002年的高點。

第五是美國雙赤字（經常帳逆差與財政赤字）將壓抑美元。過去十年來美國每年經常帳逆差約占國內生產毛額（GDP）的2%，但疫情將使此數字惡化。 為克服這場疫情危機，美國將出現巨額財政赤字。但美國是舉世最深、流動性最高的資本市場，發行世界首屈一指的安全資產美國公債，利率處於歷史谷底，且Fed將繼續購買美國發行的大部分債券，只要殖利率稍微上升，將吸引資金流入美國。雙赤字可能在未來成為問題，但與此同時，美國能為它們提供充足資金。

第六，風險胃納強勁，新興市場貨幣可能升值。今年人民幣匯價將更上層樓，因為油價下跌、出國旅遊急遽萎縮，以及個人防護裝備和在家工作裝置出口強勁，中國經常帳順差正在急劇增加。此外，由於中國政府公債殖利率較高，加上人民幣計價的股票和債券納入全球新興市場指數，資金大舉流入也將支撐其資本帳。

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