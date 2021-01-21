大摩上季獲利大增51%

摩根史坦利公司（大摩）去年第4季的獲利與營收均優於分析師預期，獲利增加51%。(歐新社)

拜交易、投資銀行及財富管理等部門的業績亮眼之賜，摩根史坦利公司（大摩）去年第4季的獲利與營收 均優於分析師 預期。

大摩上季獲利增加51%至33.9億美元 ，每股盈餘1.81美元，超越路孚特（Refinitiv）預估的每股1.27美元。上季營收為136.4億美元，比分析師預估的115.4億美元多。

在高盛與摩根大通（小摩）的交易與投銀業務交出亮麗成績後，市場對大摩的期待很高，而該銀行也未令人失望，上季投銀業務帶進了23億美元營收，比分析師預期高出5億美元，主因是IPO升溫和後續活動，股票承銷的營收比一年前增加一倍以上。

大摩上季的股票交易營收為24.9億美元，比市場預期高出3.5億美元。 固定收益交易的營收有16.6億美元，比分析師預期高出2億美元。財富管理部門的營收為56.8億美元，比分析師預期高出近5億美元，主要受惠於更多的收費活動以及收購E-Trade的影響。

大摩的財管事業是全美六大銀行中最大，除了受惠於股市持續飆漲外，這個事業也受到大摩一年前宣布以130億美元收購的E-Trade的支撐。

大摩是最後一家發布第4季財報的美國大銀行。在交易部門業績暢旺的帶動下，小摩和高盛的營收和獲利均超越分析師預期；相形之下，花旗、富國銀行和美國銀行的營收令人失望，原因是貸款利差受到擠壓。

大摩股價20日早盤約漲1%，該股去年大漲33%，相較下，KBW銀行指數下滑4.3%。

從這些大銀行的財報可看出，疫情間強者愈強。