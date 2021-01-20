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歐亞線航運費 8周漲3倍

編譯黃淑玲、林聰毅／綜合報導

英國金融時報報導，由中國運往歐洲的船運費用在過去八周漲了三倍多，並且創下歷史新高，主因是新冠肺炎疫情打亂了全球貿易，導致空貨櫃短缺。

船運業者與進口商說，去年11月從亞洲運送一個40呎貨櫃到歐洲北部的費用約為2,000美元，現在已漲至超過9,000美元。

在去年上半年，因為新冠疫情而實施的封鎖，造成全球貿易突然急遽降溫，迫使船運業者取消數百艘次的船班，導致數以萬計的空貨櫃被留置在歐洲與美國。到了去年下半，西方國家對亞洲製的商品需求回升，船運業者競相爭搶空貨櫃，帶動船運費用飆漲。

經濟學家說，中斷和延誤開始影響全球供應鏈。凱投宏觀公司首席經濟學家席林說：「壓力的跡象正在增強」。他警告說，在緩解之前，這種壓力還會更強。

 IHS Markit最近的調查發現，去年12月歐元區的製造業供應商的交貨時間，達到去年4月疫情相關封鎖高峰以來的最差水平，而且運輸延遲與供應商的普遍貨品短缺也時有所聞。接受訪調的公司說，原料與半成品的存貨即將用完，導致庫存持續下滑及成本上揚。

ING資深經濟學家柯利金說，供應短缺及費用上漲可能會稍稍抑制貿易成長，並在今年造成通膨暫時上漲壓力。

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