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力拓喊增產 礦商動向聚焦

編譯林奕榮／綜合報導
力拓計劃今年提高鐵礦砂出貨量多達2.8%。（路透）
力拓計劃今年提高鐵礦砂出貨量多達2.8%。（路透）

中國大陸的需求帶動鐵礦砂價格勁升之際，力拓（Rio Tinto）計劃今年提高鐵礦砂出貨量多達2.8%，鐵礦砂價格19日應聲跌1.9%。

力拓19日公布生產報告指出，上季鐵礦砂出貨量增加2.4%至8,890萬噸，主要受惠於全球最大鐵礦砂消費國中國大陸的產業活動，已回升至新冠肺炎疫情爆發前的水準。中國大陸已投入鉅資興建基礎設施，以拉抬經濟，去年鐵礦砂進口量創新高。力拓去年鐵礦砂出貨量為3.31億噸。

力拓也預測，今年鐵礦砂出貨量將介於3.25億-3.4億噸，比去年增加多達2.8%。報告說：「儘管中國大陸當地部分地區仍受新冠疫情衝擊，目前的（鐵礦砂）買氣依然熱絡。台灣、日本、南韓及歐洲的需求也在回升。」

在力拓宣布計劃增產後，新加坡鐵礦砂2月期貨19日盤中重挫1.9%，報每噸167.03美元。

市場也將密切關注礦商的報告，例如必和必拓（BHP）預定20日發表生產報告和展望，Fortescue金屬集團也將在28日公布上季產量數據，以評估供需展望。鐵礦砂價格過去一年來大幅上揚，因刺激方案提振需求，同時力拓、必和必拓和巴西淡水河谷公司（Vale）等主要礦商的產量供不應求，17日更漲破每噸170美元。

儘管整體展望看好，力拓仍須化解該公司去年炸毀原住民遺址引發的爭議。

執行長石道成說，這幾事件對未來營運的衝擊仍未可知，但該公司有廣泛的生產選項。

RBC資本市場的分析師布洛達認為，這番言論反映力拓有信心能因應遺址相關法規的變動，「力拓的投資人或許將可鬆一口氣，因為該公司上季的表現相對強勁，而且今年的產量指引也未大幅減少。」

投資人正審慎評估鐵礦砂的複雜前景：礦商今年可能增產，同時中國大陸也可能縮減支撐經濟的力道，但在此同時，其他地區的鐵礦砂消費量可能升高。

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