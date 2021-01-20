以色列必勝客 測試無人機送餐

以色列必勝客的無人機送餐計畫將在今年6月測試。（路透）

披薩業者和科技新創多年來都在勾勒餐點從天而降的願景，如今必勝客（Pizza Hut）正試圖在以色列 把這件事化作現實，不過卻是以一種新方式實現：先讓無人機飛到指定地點，將餐點交給送貨司機，然後再送到顧客手上。

華爾街 日報報導，必勝客計畫今年6月進行這項測試：先派無人機把餐點飛到以色列政府批准的降落區，例如停車場裡的指定地點，讓送貨司機在這個臨時無人機機場 取餐，然後再送交給顧客，而非讓無人機直接送餐到府。

以色列交通運輸部已允許必勝客測試無人機技術，但僅能載送該公司旗下一家餐廳的餐點，而且只能送到以色列北部、面積約為50平方哩的無人機指定降落區。

配合必勝客測試的科技公司Dragontail常務董事列梵能表示，這代表能直接收到無人機送餐的家庭相當有限，但要把單筆餐點用無人機直送到訂餐者家門口，也需要大量的無人機和電力。

列梵能表示，Dragontail因而想出更實際的解決方式：在系統辨識出外送夥伴以前，無人機不會在降落區放下餐點，這樣也能防範有人順手牽羊。

以色列必勝客總裁沙姆（Udi Shame）表示，為布尼德羅（Bnei Dror）門市配備無人機，可擴大服務7000家平時無法從這家店叫外送的家庭。

Dragontail計畫於6月開始測試無人機送餐前，每天在這個指定地區進行六次的送貨測試。該公司高階主管盼這些無人機能向政府證明這項科技的安全性與能力，同時讓這個團隊解決任何用無人機空運披薩的問題。

西英格蘭大學航空工程學系高級研究員萊特表示，較早期的商用無人機電池續航力，還不足以多次長程載送食物或其他物品，且這項技術先前成本太高，因而無法讓無人機載貨商用化，「如今這些技術問題都得以解決，不過當我們考慮最後要在城市部署無人機時，又碰到一個新的關卡，也就是監管議題」。

薩姆表示，其中一個挑戰是限重規定。以色列監管機構目前僅允許無人機運載略大於2.5公斤的貨物，相當於只能運送兩盒披薩和一瓶可樂。