IEA調降石油需求預測

國際能源署（IEA）19日調降本季與今年的全球石油 需求預測，主因為各國為了遏制新一波新冠肺炎疫情 而實施的封鎖措施，衝擊世界需求復甦，預估各地燃料需求可能要到今年下半年才會回升。

IEA 19日發布的最新月報，調降本季的全球原油每日需求預測58萬桶，全年的每日需求也下修30萬桶。根據IEA，今年全年世界原油每日消費量將比去年增加550萬桶。

報告表示，「全球推出新冠疫苗，使今年的基本面趨於強勁，供需都恢復成長」，「但一些國家再度實施封鎖措施，對燃料銷售造成壓力，石油需求需要更多時間才能完全恢復」。

IEA表示，各國關閉邊境、推行社交距離與經濟活動封禁等措施，將持續抑制燃料需求，直到多國更廣泛接種疫苗，而這最可能只會在下半年時發生，「這波復甦主要反應財政與貨幣支持方案、以及化解疫情有效行動的影響」。

這個跨國機構也預估，本季全球原油庫存將減少1億桶，因為沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的成員國抑制石油產量。

IEA說，亞洲與歐洲的寒冷冬季天候、再加上OPEC+遵循供應紀律，支撐了國際油價，美國 頁岩油產業預料將維持產量不變，「若美國頁岩油產葉維持生產計畫，OPEC+可望開始搶回2016年來所流失的市占」。

美國頁岩油業者已暗示，這回將更審慎評估增產。

IEA表示，基於需求預料將在下半年增加，屆時「可能需要遠更多石油」。