葉倫將宣示不挺弱勢美元

新任財長提名人葉倫。（歐新社）

美國 新任財長提名人選葉倫（Janet Yellen）19日將出席國會聽證會，準總統拜登的交接團隊官員透露，葉倫預料將重申美國對於由市場決定匯率 的承諾，表明美國不會尋求弱勢美元 ，以取得競爭優勢，並認為應反對其他國家這麼做的意圖。葉倫預料將發表的言論，代表美國即將重返不干預美元走勢的立場。

曾任聯準會（Fed）主席的葉倫19日將出席參院金融委員會的聽證會，由委員會的參議員確認是否要由她接替現任財長米努勤。

華爾街日報報導，負責為葉倫簡報的官員表示，若葉倫被問到新政府的美元政策，她準備回答：「美元和其他貨幣的價值應該由市場決定。市場會進行調整以反映經濟表現的變化，並普遍促成全球經濟的（相應）調整」。葉倫預料還會說，故意鎖定特定匯率以取得不公平的貿易優勢的行為，令人無法接受。專家認為，這個發展將消除了美國可能扭轉傳統匯率政策的尾部風險，從而導致美元持續走軟。

官員透露，葉倫預料會說：「美國不會尋求運用貨幣貶值以取得競爭優勢。我們應該反對其他國家這麼做的意圖。」

葉倫預料將發表的言論，代表美國即將重返不干預美元走勢的立場，符合川普上任前的政策常態，美國歷任政府都會避免對美元匯率的適當水準發表看法，但會批評認為人為操縱本幣匯率以取得競爭優勢的國家。即將卸任的總統川普曾偏離這個立場，常呼籲讓美元貶值。

這些官員也說，葉倫19日作證時，將以更精準的措辭，反映美國過去20年來的長期匯率政策。美國過去幾十年來向來不干預美元匯率。1995年以來，美國只曾在1998年、2000年及2011年三次干預匯市。

專家：匯價仍看貶

國際金融專家認為，美國總統當選人拜登上任後，美元匯率會繼續疲軟，原因包括華府政局動盪、美國經濟前景惡化。美國銀行的調查結果也顯示，放空美元是最獲投資人青睞的交易之一。

近幾周的華府政局動蕩和經濟前景惡化，使美元蒙上陰影，儘管美國開始施打新冠疫苗，但確診病例增加，可能減弱美國和海外經濟復甦動能，使美元面臨下壓。

在此同時，投資人預期拜登所提出的1.9兆美元紓困計畫，可能會加重美元貶壓、或減弱美元的升值力道，理由是政府向企業和家庭注入現金，會增加美元供應。美國政府投入的資金，在中長期可能有助於美元升值，因此舉將促進美國經濟成長，但短期可能不利美元。

RBC資本市場的數據顯示，多數投資人都押注美元將進一步貶值，並買進以某些新興市場貨幣定價的資產。美國銀行上周對全球77位基金經理人的調查顯示，36%青睞放空美元交易，比率高於去年12月的30%。