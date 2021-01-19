空頭當心  資金湧向美債

美國 公債空頭最好當心一點，因為全球有鉅額的現金正準備湧入美債市場，可能會壓制殖利率 升幅。

美國民主黨即將全面主政，已推升通膨預期，促使長期美債殖利率回升到去年3月以來的最高點，且逼近許多國際投資 人認為可以買進的水準。

亞洲及歐洲許多基金經理人都認為，美國新冠肺炎疫情再度升高，且新冠疫苗施打進度緩慢，將拖慢復甦步調，而上周美國申領失業給付人數激增、去年12月零售銷售意外減少都是證據。準總統拜登雖已宣布1.9兆美元的紓困計畫，但可能遭到國會阻攔，因此海外買家認為殖利率上檔可能有限。

歐洲及日本投資人已準備在10年期美債殖利率上升到1.25%-1.3%、以及30年期殖利率升到1.92%-2%時，便進場買進，目前市場殖利率距離上述目標約僅10個基點。

倫敦藍灣資產管理公司指出，新冠疫情升高，正削弱經濟，預料未來幾個月內美國10年期公債殖利率將介於1%-1.25%，若升破區間上緣便是買點；30年期殖利率若升破2%也值得買進。

安本標準投資公司經理人說，美國景氣復甦的風險包括疫情控管及疫苗效果不佳；若10年期美債殖利率升到1.25%-1.3%，可以放心買進。華爾街技術分析專家也認為，此區間是殖利率的上檔重大壓力區。

日本投資人一向是美債的大買家，但目前還在觀望，因為殖利率還未高到足以彌補日圓升值可能造成的資本損失。野村證券主管指出，在美債殖利率升到頂點，例如1.3%之前，日資不會大舉流向美債。

美債的下一步動向也要看聯準會對購債計畫釋出的信號而定。由於理事布蘭納德表示Fed不會在今年底「退場」，使上述殖利率目標更難達到。