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歐元區雙底衰退 風險升高

編譯林奕榮／綜合報導

中國武漢市爆發新冠肺炎疫情，促使當局宣布武漢「封城」即將屆滿一年，但世界各地迄今為了遏止新冠肺炎擴散，卻仍難以擺脫封鎖陰影，德國更將延長實施經濟活動的封禁措施、甚至考慮實施宵禁。這些措施拖累經濟活動，加劇歐元區將陷入「雙底衰退」的憂慮。

武漢市在去年1月23日宣布全面封城，還一度令各國大感意外，但近一年來，「類封城」的封鎖成了幾乎世界各地遏制新冠疫情擴散的策略。

英國當局在對抗變種新冠病毒之際，正實施第三度全國封鎖，也準備在本周擴大大規模接種計畫，為70歲以上民眾提供數百萬劑疫苗。德國總理梅克爾和各邦領導人，預料延長封禁措施到至少2月中旬，也可能在疫情熱區實施宵禁。

除了歐洲，其他地區也以類似手段對抗疫情；澳洲布里斯本傳出確診病例後，實施為期三天的封鎖；中國本月新冠疫情加劇，下令封鎖北京周遭三座城市。香港城市大學副教授、公共衛生管理專家唐寧思（Nicholas Thomas）說，在新冠疫情爆發前，公衛領域強烈反對封鎖和大規模隔離，但如今已改變想法，各地政府在因應疫情時，封鎖可能成為必要措施的一環。

然而，歐元區加強限制措施，已大幅拖緩經濟活動，引發此區陷入雙底衰退的疑慮。高頻的產業活動追蹤指標顯示，前往零售、餐旅場所、工作地點以及消費者信心與支出，均在今年第一周受到封鎖措施衝擊。

荷蘭國際集團資深歐元區經濟學家柯萊恩表示，初步資料顯示，今年以來「經濟活動日趨低迷」。

他說，相較於去年春季疫情首度侵襲時受到的急遽、大幅衝擊，新一波新冠疫情惡化對歐元區經濟的影響「持續較久」，造成衝擊的速度較慢，但也讓經濟活動「穩定衰退」；若政府和央行的紓困措施未能持續，可能讓破產潮延後出現的風險升高。

經濟學家預期，在歐元區上季經濟產出下滑（預估萎縮1.8%至2.3%）後，德國與義大利等許多主要經濟體的本季經濟將再度萎縮，依據連兩季經濟負成長的「衰退」定義，在不到兩年內第二度陷入衰退。

安聯資深經濟學家烏特默爾預期，歐元區經濟今年初將陷入雙底衰退；過去幾周持續實施且進一步收緊的限制措施，幾乎篤定將會讓歐元區國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮。

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