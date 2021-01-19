亞洲半導體股 投資機構最愛

台積電在內的台、日、韓、港半導體股，已經成為長線機構投資人心頭寶。（路透）

日經新聞報導，由於供應鏈問題以及無法滿足大量湧進的訂單，亞洲半導體類股已成為著眼於長線的機構投資 人心頭寶。

日本半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）股價 自去年底以來大漲14%，衝上新高。該公司預估止於3月底的年度營收可增長15%至1.3兆日圓。晶片大廠瑞薩（Renesas）股價今年來也攀高約14%。

由於投資人搶進，日經225指數在今年開市後的兩周勁揚4%，觸及超過30年未見的高點，無懼於日本擴大緊急狀態範圍到超過十個行政地區。

台灣、南韓、香港等地股市的半導體類股，也展現強勁的動能：台積電股價去年底以來強漲約13%，比起一年前更激漲80%；SK海力士和三星電子今年來走高8%，半導體測試設備公司DI Corp.也大漲16%；在香港掛牌的中國最大晶片製造商中芯國際躍升約25%。

松井證券資深市場分析師窪田朋一郎指出，儘管短線散戶賣出半導體股，但「長期而言看好需求將持續走強的機構和外國投資人，正在買進這些股票」。

產業研究人員也對半導體市場展現信心。全球半導體貿易統計協會（WSTS）預測，全球半導體市場今年將成長超過8%至4,690億美元 。去年，市場擴大5%至4,330億美元。

日興證券首席市場經濟學家丸山義正撰寫報告指出，半導體市場可能「在2021和2020上半年持續擴張」。

強勁的需求帶動晶片業邁入一個超級循環周期，然而，美國對大陸科技業的禁令與限制，卻可能打擊投資人和產業的信心，成為半導體類股前景的一大變數。日興的丸山提醒，須特別注意美中之間可能導致晶片供應受限的任何衝突。