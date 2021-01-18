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飛雅特+標緻 躍第四大車廠

編譯易起宇／綜合報導
飛雅特克萊斯勒和標緻雪鐵龍完成合併。（路透）
飛雅特克萊斯勒和標緻雪鐵龍完成合併。（路透）

飛雅特克萊斯勒（FCA）和標緻雪鐵龍（PSA）16日完成合併，躍居全球第四大汽車集團，年銷售810萬輛汽車，並有夠深的口袋發展電動車，能與福斯集團、豐田汽車及雷諾－三菱－日產聯盟等更大的競爭對手，一較高下。

這起合併案最初在2019年底達成協議，並於本月初獲得FCA和PSA各自股東的批准，兩公司在合併後的新公司Stellantis各持股50%，PSA執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）將出任Stellantis執行長，他的挑戰包括：重振中國事業、將旗下眾多車款去蕪存菁、解決產能過剩問題，並聚焦綠能車。

據研究公司LMC Automative數據，FCA和PSA全球共有近50座工廠，但多數都未發揮到全部產能。兩公司目前在中國市場的合計市占率不到1%，中國去年售出2000萬輛車。

汽車研究中心（Center for Automotive Research）總裁、曾在日產汽車與塔瓦瑞斯共事的拜洛說：「所有合併案最棘手的部分是必須調和所有文化。」

合併後的新公司18日將同時在巴黎和米蘭掛牌交易，19日在紐約上市。根據15日收盤價，這家新公司的市值將超過510億美元

Stellantis不僅將在北美市場擁有一席之地，歐洲市場市占率也將超過四分之一，總共擁有14個品牌，包括美國的吉普（Jeep）、Ram，到歐洲的標緻（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）、歐寶（Opel），以及瑪莎拉蒂（Maserati）和愛快羅密歐（Alfa Romeo）等豪華車品牌。

兩公司預估，這項合併最終將能每年省下60億美元成本，因為在整合兩公司的工程和零件採購後，將創造更大的規模經濟。

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