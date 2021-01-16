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加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

美國零售銷售 連三月萎縮

編譯易起宇／綜合報導
美國上月零售銷售再度下降，主要是因為恢復新冠肺炎疫情封鎖措施，導致民眾減少到餐廳消費，百貨公司人潮也減少。（歐新社）
美國上月零售銷售再度下降，主要是因為恢復新冠肺炎疫情封鎖措施，導致民眾減少到餐廳消費，百貨公司人潮也減少。（歐新社）

美國上月零售銷售再度下降，為連續第三個月萎縮，顯示美國經濟的復甦動能在去年底大量流失，主要是因為恢復新冠肺炎疫情封鎖措施，導致民眾減少到餐廳消費，百貨公司人潮也減少。同月的生產者物價指數（PPI）雖上揚，增幅卻不如預期，也顯示疫情對經濟的壓力仍在。

美國商務部15日表示，12月零售銷售下滑0.7%，不如市場預期的持平。11月數據也下修，縮幅從先前公布的1.1%擴大為1.4%。

剔除汽車、汽油、建築材料和餐飲服務後的零售銷售跌幅更大，下滑1.9%，大於11月修正後的跌幅1.1%。此數據與國內生產毛額（GDP）中的消費者支出項目關係最密切。

新冠疫情持續肆虐、政府延遲批准發放紓困金補助企業，以及大量失業人口，是美國經濟復甦動能減弱的原因。美國政府去年12月底發放近9000億美元的疫情追加紓困金。

如今，隨著政府可能提供民眾更多財務支持，有助支撐民眾的財務處境，但在新冠肺炎疫情持續惡化之際，零售商未來幾個月仍面臨艱鉅挑戰，除非有更多人接種新冠疫苗、且恢復旅遊休閒活動。

美國上周發布的非農就業人口數據八個月來首次下滑；本周發布的上周初領失業救濟金人口數據則增加，暗示本月可能還會有更多人失業。

同日公布的12月PPI，月比上升0.3%，增幅大於11月的0.1%，卻不如市場預期的0.4%，年比增加0.8%；剔除波動較大的食品與能源價格後的核心PPI，月比增加0.1%，也不如預期，比起前年同期則攀高1.2%。

發布此數據的勞工部表示，上月PPI增加的部分近半數都是因為油價帶動，上個月美國汽油價格大漲16.1%。

美國 疫情 紓困金

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