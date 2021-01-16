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比爾蓋茲 最大農地地主

財經新聞組／綜合報導
微軟創辦人比爾蓋茲默默地在美國各地購買24.2萬英畝的農地，成為美國最大的私人農地所有者。（路透）
微軟創辦人比爾蓋茲默默地在美國各地購買24.2萬英畝的農地，成為美國最大的私人農地所有者。（路透）

根據「富比世」（Forbes）雜誌，全球第4大富豪、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）默默地在美國各地購買24.2萬英畝的農地，成為美國最大的私人農地所有者。

多年來一直有報導稱比爾蓋茲在佛羅里達州和華盛頓州等地購買農地，關注土地投資的季刊「土地報告」（The Land Report）揭露，比爾蓋茲已經在18個州建立了龐大的農地投資組合。根據富比世，他的淨資產已接近1210億美元。

他擁有最多農地的州是在路易斯安那州（6萬9071英畝）、阿肯色州（4萬7927英畝）和內布拉斯加州（2萬588英畝）。另外，他在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix ）西邊2萬5750英畝的過渡性土地持有股份，這塊土地正在被開發為新的郊區。

根據土地報告的研究，比爾蓋茲是透過他旗下的私人投資公司喀斯喀特投資公司（Cascade Investments），直接或透過第三方實體持有這些土地。喀斯喀特投資公司的其他投資包括食品安全公司Ecolab、二手車零售商Vroom和加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway）。

雖然科技業億萬富翁同時也是美國農地最大地主可能令人驚訝，但這不是比爾蓋茲唯一一次進軍農業領域。2008年，他和妻子的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）曾捐贈3.06億美元，幫助撒哈拉沙漠以南非洲和南亞的小農發展高產量、永續性農業。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會進一步投資開發和繁殖可抵抗氣候變遷的「超級作物」和高產量乳牛。去年這個基金會宣布成立致力推動這些工作的非營利組織Gates Ag One。

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