避險天堂 比特幣衍生商品交易熱

比特幣15日持續反彈，已收復11日以來的大部分跌幅。（路透）

全球首個集中清算的比特幣 ETP（交易所交易產品）交易量暴增，近日平均成交金額已逼近歐洲最受歡迎的指數股票型基金（ETF），也遠遠超過在法蘭克福交易所掛牌的任何一檔ETP。

倫敦金融時報（FT）報導，德意志交易所的數據顯示，BTCetc比特幣ETC（BTCE）本月前11日的單日平均成交金額達5700萬歐元，一舉刷新去年12月創下單日平均成交量1550萬歐元的紀錄。

與德意志交易所成交量最高的ETF商品「iShares安碩全球潔淨能源Ucits」（INRG）相比，BTCE的成交量僅少了100萬歐元，且遠遠超過該交易所其餘1800檔ETP。

BTCE的成交量激增，時間點適逢比特幣價格自去年3月以來暴漲十倍，並在本月漲破4.2萬美元 ，改寫歷史新高。

德意志交易所ETF部門主管克羅斯表示，BTCE的架構能降低過去交易比特幣時的監管疑慮與交易對手風險，同時「提高加密貨幣對機構投資 人的吸引力」，因為交易時無須使用數位錢包或透過「未受管制的加密幣平台」。

德意志交易所的交易數據顯示，這段時間有數筆交易金額超過3萬歐元，因此不太可能來自當沖交易者或散戶。

發行BTCE的ETC集團創辦人杜克認為，機構投資人開始將加密貨幣視為「避險天堂」並買進，「新冠病毒是原因之一，面對可能因刺激法案而貶值的貨幣，加密幣開始成為具吸引力的另類貨幣」。

比特幣15日持續反彈，收復11日以來的大部分跌幅，再度打臉看壞比特幣的人，證明這些人仍過早預測比特幣近來的漲勢走到盡頭。

在香港交易的比特幣15日早盤上漲至3萬9230美元。

比特幣14日盤中勁揚7.5%，價格再度超越4萬美元，乙太幣、比特幣現金及萊特幣這類加密幣資產也持續上漲。

外匯經紀商OANDA高級市場分析師Craig Erlam說：「比特幣如此迅速反彈，對任何人來說應見怪不怪，我們知道比特幣是波動性很極端的投資工具，這次的差別在於，目前的絕對數字大很多，主要因去年12月一路飆漲。」

BTIG首席股市及衍生性商品策略師艾曼紐認為：「對我們而言，比特幣是2021年所有投資題材的佼佼者」。他預估，比特幣到年底預料漲至5萬美元，暗示當前價位仍有大漲空間。