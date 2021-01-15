亞洲石油腦叫缺 價格急漲

亞洲區塑膠加工廠重新開工，使塑膠生產業者的石油腦供應吃緊，現貨價格急漲。(路透)

整個亞洲今年冬季氣候嚴寒，加上一些最大型的塑膠加工廠重新開工，使區內塑膠生產業者的石油 腦（naphtha，又稱石腦油、或輕油）供應益發吃緊，導致現貨價格急漲。

石化基本原料石油腦需求激增，主因為南韓 塑膠業者經過長期的停工之後，又恢復生產。

之前樂天化學與樂金化學公司的產能因為火災而關閉，麗川NCC會社也是部分開工，現在預料到元月底時，南韓的石油腦需求將完全恢復正常。

以往當石油腦供給吃緊時，塑膠加工業者會用一些丙烷來彌補；但今年初的寒冬卻使取暖燃料需求增加，使丙烷價格更貴，使石化業者須採購更多石油腦。

根據彭博資訊，需求激增，已帶動亞洲地區的售價上漲，逆價差（近期價格比遠期高）幅度擴大到六個月來最高，且一些預定於2月下半月交貨的石油腦價格猛升。

樂天化工在上周採購2月下半月輕石油腦現貨的價格，比日本的基準價格每噸溢價20-21美元，而在去年12月時還是折價。

亞洲輕油裂解廠所用的石油腦，大部分是從中東及印度進口，而台灣 的台塑化與南韓的SK創新公司等業者則是自行生產部分石油腦。然而，新冠肺炎疫情爆發使台塑化及SK的開工率降低，迫使這些公司也向市場買進更多的石油腦。

新加坡FGE顧問公司指出，這是需求帶動的價格回升；亞洲市場從今年2月到4月期間，每月可能需要從蘇伊士運河以西地區進口240萬噸以上的石油腦，以因應需求，遠高於去年平均的每月200萬噸。

不過，由於包裝及醫療設備對乙烯的需求增加，價格上漲，因此石化業者以高價買進石油腦仍然有得賺。

歐洲煉油業者原本對亞洲市場出售石油腦，但現在也因為開工率下降而使供給減少，逆價差擴大。