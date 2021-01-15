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1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

封鎖令 撼動企業Q1獲利

編譯湯淑君／綜合報導
各國採取封鎖防疫措施和旅遊限制，使第一季預期中的全球經濟復甦與企業獲利成長大打折扣。圖為倫敦封城以後，街上人煙稀少。(Getty Images)
各國採取封鎖防疫措施和旅遊限制，使第一季預期中的全球經濟復甦與企業獲利成長大打折扣。圖為倫敦封城以後，街上人煙稀少。(Getty Images)

各大投資銀行分析師說，多國採取封鎖防疫措施和旅遊限制，可能使第1季預期中的全球經濟復甦與企業獲利成長大打折扣，經濟加速復甦的展望將因此蒙上陰影。

歐洲多國13日宣布更嚴格的新冠肺炎疫情相關封禁措施，德國、英國和荷蘭將實施到2月初，義大利緊急狀態延至4月底。中國四座城市宣布封城，日本擴大首都圈緊急狀態實施範圍。美國加州上月已重新啟動大規模居家避疫令。

全球新一波封禁令齊發，促各大投銀示警。Indosuez財富管理全球投資長曼努爾說：「新一波疫情再起，是今年須關注的一大風險。」他指出，近兩季，歐美企業盈餘成長動能增強，但現在疫情復熾攪局，「可能觸動第1季預測下修，更重要的是接下來幾季的盈餘反彈力」。

分析師目前的盈餘估計尚未反映此顧慮。路孚特IBES資料顯示，分析師預期，歐洲企業第1季獲利可望銳增40%，美國標普500成分股企業的盈餘增幅估計為16%。

未來數周公布的第1季和2021全年財測至關重要。美企本周起陸續攤開2020年第4季財報，以15日出爐的摩根大通等大型銀行財報打頭陣。

美銀股票策略師蘇巴拉馬尼安說：「這個財報季有調降財測之虞。

儘管新一輪財政刺激可能帶來上修機會，但確診病例增加顯示，接下來的復甦會比較溫吞。」根據此刻的共識預測，美企獲利可能只比2019年（即疫情前) 的水準低3%。

近來對盈餘V型反彈的預期已減弱，從近幾周全球上修盈餘預測的步調減速可見一斑。許多公司仍飽受疫情衝擊之苦，如可口可樂上月宣布全球裁員2,200人。話雖如此，路孚特根據MSCI指數推估，美國和歐洲企業2021年的獲利成長可望分別達到20.8%和38%。

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