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美上月CPI升1.4% 高於預期

編譯林奕榮／綜合報導
美上月消費者物價指數（CPI）上揚。（路透）
美上月消費者物價指數（CPI）上揚。（路透）

美國12月消費者物價指數（CPI）上揚，因汽油消費增加推升油價；不過，核心通膨率的增速放緩，主因新冠疫情升溫持續衝擊美國經濟。經濟學家和官員認為通膨將維持低迷，但市場對通膨前景較為樂觀。

美國12月消費者物價指數（CPI）上揚，因汽油消費增加推升油價；不過，核心通膨率的增速放緩，主因新冠疫情升溫持續衝擊美國經濟。經濟學家和官員認為通膨將維持低迷，但市場對通膨前景較為樂觀。

美國勞工部13日公布的數據顯示，12月CPI較去年同期上升1.4%，略高於經濟學家預測的1.3%，也高於11月時的1.2%。但剔除食品與能源成本後的核心CPI，月比僅上升0.1%，不如11月時的0.2%，年比增幅則為1.6％，與11月相同。

美債殖利率快速攀升之際，市場正密切關注通膨是否逐步上揚；今年以來，債券殖利率持續上漲，反映投資人對通膨的預期升高；市場人士觀察未來通膨預期的指標「平衡通膨率」（10年期公債及同天期抗通膨債券的殖利率差），12日為2.07%，反映投資人預期未來10年的平均通膨率將位於這個水準。

最新數據顯示，美國通膨率目前仍遠低於聯準會（Fed）的目標，也反映疫情再次升溫，讓經濟難以重拾成長動能；不過，部分產業的需求正逐步復甦，加上大規模疫苗接種計畫和新一輪財政刺激的前景，可能有助未來幾個月的物價走高。

許多經濟學家和Fed都認為，美國今年通膨將維持相對低迷；經濟學家指出，未來幾個月即使通膨加速，也只是勞動市場復甦帶來的短暫現象。

不過，市場人士對通膨的預期正不斷升高。主張通膨將上揚的人士認為，額外的刺激措施和消費者對食品與服務的需求，將扶助物價走高。

雙線資本公司執行長、「新債券天王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）表示：「我認為，一旦通膨上升，將對市場產生重大影響。」他並預測，美國通膨率將在5月或6月升抵3%。

Bleakley 顧問集團投資長布卡瓦也預期通膨率將升至3%；他說：「我認為通膨壓力正在累積，這也將是今年的重大題材。」

美國 疫情 投資

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