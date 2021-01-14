歐洲央行 看好歐元區疫後復甦

歐洲央行（ECB）總裁拉加德13日表示，儘管歐元區各國疫情復熾，且紛紛重新實施封鎖措施，但只要這些管制措施在3月底前解除，歐元區經濟將回升，先前對今年歐元區的經濟成長預測仍成立。

拉加德在Reuters Next會議上受訪時表示，美國 大選、英國脫歐貿易協議，及疫苗 接種等不確定性，如今已消散，但她仍警告，必須繼續提供貨幣與財政支持。

ECB上月將今年歐元區經濟成長率預測下修至3.9%，但德國、法國等國祭出的防疫措施，已使民間機構下修對歐元區的經濟成長預測，例如美國銀行預估歐元區今年經濟僅擴張2.9%，比上次預估足足少了1個百分點。

對此拉加德表示：「我認為在去年12月的最新預測仍相當合理。我們的預測是基於封鎖措施只到第1季末為止。」

拉加德也說：「令人擔憂的是，3月底後仍必須維持封鎖措施的成員國，及若發生疫苗接種計畫延緩的情況。」

歐元兌美元匯率 持續走強，危及經濟成長並抑制通膨。對此拉加德維持一貫審慎語氣表示：「我們會特別留意，我們將繼續格外關注匯率對物價的衝擊。」但她也說，ECB不會訂定任何特定的匯率水準。