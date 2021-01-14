特斯拉揮軍印度 成立公司

電動車大廠特斯拉（Tesla）已在印度註冊成立公司，正式進軍印度市場。( 歐新社)

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）已在印度 註冊成立公司，正式進軍印度市場；特斯拉擴張事業版圖之際，料將加劇印度電動車市場的競爭，但也有助印度政府推動電動車、降低對石油依賴及減少污染的政策。

申報資料顯示，「特斯拉印度汽車及能源私人有限公司」（Tesla India Motors and Energy Private Limited）已在1月8日成立，辦公室位於科技重鎮班加羅爾。特斯拉的印度事業設有三名董事，其中一位是現任特斯拉高管費因斯坦（David Feinstein）。

印度運輸部長加德卡里（Nitin Gadkari）去年12月已證實，特斯拉將在今年初進入印度市場，先銷售Model 3轎車，未來也可能在印度設廠組裝。

特斯拉執行長馬斯克也曾表示，希望在印度成立製造和研發中心。外媒報導，特斯拉正與印度數邦商談，物色設廠地點。

印度自2015年起開始推廣電動車，但成效不彰，因該國電動車的生產和充電站等基礎設施投資不足；為提振投資，印度計畫提供46億美元獎勵，給設立先進電池生產設施的業者。

特斯拉進軍印度，代表當地電動車業者將面臨激烈競爭，業界也將密切關注印度財政部的2021年預算；2020年的預算案設定在印度各地新建2,600作充電站目標，但受新冠疫情封鎖措施延誤。

此外，上一年度的預算案也調高基本關稅，以保護印度本地電動車產業。

印度財政部長希塔拉曼預定2月1日發表預算談話，電動車製造商和投資人將可了解政府是否會力倡電動車，藉此吸引特斯拉等外國業者。

此外，印度業者也將觀察當局是否將推出政策，讓國內業者與外企能公平競爭。