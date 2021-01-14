我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

加國零售巨擘 擬併家樂福

編譯湯淑君／綜合報導
加拿大Couche-Tard表示，將尋求收購法國連鎖超市集團家樂福，若這樁價值約200億美元的交易敲定，將形成橫跨大西洋的零售巨人。（路透）
加拿大Couche-Tard表示，將尋求收購法國連鎖超市集團家樂福，若這樁價值約200億美元的交易敲定，將形成橫跨大西洋的零售巨人。（路透）

旗下經營Circle K連鎖便利超商的加拿大Alimentation Couche-Tard公司（簡稱Couche-Tard）表示，將尋求收購法國連鎖超市集團家樂福（Carrefour），若這樁價值約200億美元的交易敲定，將形成橫跨大西洋的零售巨人。

總部在魁北克的Couche-Tard 12日表示，已展開「探索性討論」，擬友善收購家樂福，但談判是否會促成交易，仍不確定。

知情人士透露，Couche-Tard起初開價約每股20歐元，比家樂福12日收盤股價溢價約29%，使這樁併購交易價值約164億歐元（200億美元）。

家樂福股價13日在巴黎早盤最高暴漲16.2%，至每股17.98歐元，市值約145.3億歐元（177億美元）；Couche-Tard股價12日收在41.31加幣，市值將近460億加幣（360億美元）。過去這半年家樂福股價漲逾30%，Couche-Tard跌逾8%。

長久來Couche-Tard營運聚焦於便利商店和加油站，而不是超市。該集團有系統地併購小型同業，先從國內開始，2001年跨足美國，2012年觸角延伸至歐洲，建立起龐大零售王國。最近焦點擺在美國和亞太地區，去年原擬以58億美元買下Caltex澳洲公司，後因新冠肺炎疫情作罷。

收購家樂福有助Couche-Tard擴大歐洲、拉丁美洲市場版圖。家樂福在歐洲經營逾2800家超市和703家量販店，足跡也及於阿根廷和巴西。家樂福全球雇員約32萬人，是歐洲最大民間雇主，約半數營收來自法國。

Couche-Tard從1980年蒙特婁（滿地可）市郊一個店面起家，如今在北美擁有逾9000家便利商店，大多兼營加油站。截至去年10月，該集團在歐洲約有2700個據點。

彭博資訊資料顯示，過去一年來，全球零售業已宣布累計金額1820億美元的併購交易。若雙方敲定協議，將再添一筆。

家樂福近年來國內市占流失，遭Leclerc和德國折扣零售商侵蝕；海外市場擴張成果好壞參半。兩年前，家樂福把在中國事業80%的股權售予蘇寧易購（Suning.com）。

法國零售商家樂福傳將被加拿大Couche-Tard併購。（Getty Image...
法國零售商家樂福傳將被加拿大Couche-Tard併購。（Getty Images）

美元 股價 美國

上一則

不打官司 Visa放棄收購Plaid

下一則

特斯拉揮軍印度 成立公司

延伸閱讀

加拿大港人組織：14名流亡港人獲批加拿大難民身分

加拿大港人組織：14名流亡港人獲批加拿大難民身分
新聞評論／台豬標章沒人信 政府「無能」標章已認證

新聞評論／台豬標章沒人信 政府「無能」標章已認證
鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」
撤台灣豬標章 家樂福怒批：畜產會反咬

撤台灣豬標章 家樂福怒批：畜產會反咬

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
道瓊工業平均指數升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。美聯社

喬州選舉確定 道指收創新高

2021-01-06 16:56
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休